Картину за понад сто тисяч доларів продав анонімний донор. Саме він виставив на аукціон твір художника Бенксі 2005 року, де початкова ставка лоту становила 20 тисяч фунтів. Тихий аукціон тривав тиждень і завершився 27 березня.

До слова У Лондоні продають легендарну картину Бенксі: всі гроші підуть в київський "Охматдит"

Картину продали через інтернет-аукціон на сайті MyArtBroker.com. Представниця аукціону Шарлотта Стюарт розповіла, що всі зібрані гроші передадуть дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. За її словами, зібрані гроші "створять величезну зміну в житті персоналу, дітей та їхніх сімей найближчими тижнями", а також додала, що ставки на картину Бенксі швидко зросли після "шквалу інтересу".

У своєму інстаграмі представники "Охматдиту" висловили щиру вдячність благодійникам, які долучилися до збереження життя та здоров'я українців під час війни.

Антивоєнна картина Бенксі



Картина Бенксі CND Soldiers / Фото з офіційного сайту Бенксі

На картині зображені двоє солдатів, один з яких тримає в руках автомат, а інший – пензлик, яким малює червоний знак миру, що колись символізував кампанію за ядерне роззброєння 1957 року. Зараз це міжнародний символ миру.