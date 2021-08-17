BBC виплатить 2 мільйони доларів компенсації за скандальне інтерв'ю з принцесою Діаною

Справа щодо інтерв'ю журналіста Мартіна Башира з принцесою Діаною майже дійшла до завершення. Компанія BBC погодилась через суд виплатити 2 мільйони доларів компенсації в одну з благодійних установ, яку оберуть принц Гаррі та Вільям.

Йдеться про скандальне інтерв'ю з принцесою Діаною, яке провів журналіст Башир у 1995 році. У ньому вона розповіла про зради свого чоловіка принца Чарльза, про життя в палаці та свій роман із сином єгипетського мільярдера Доді аль-Файєдом.

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Зазначимо, що інтерв'ю вийшло за рік до офіційного розлучення принцеси Діани з чоловіком, та за 2 роки до її загибелі в автокатастрофі у Парижі.

Уривок з інтерв'ю принцеси Діани для BBC: відео онлайн

Через 25 років інтерв'ю зацікавились сини Діани – Гаррі та Вільям. З'ясувалось, що журналіст Мартін Башир незаконно використовував спотворені факти про переслідування принцеси, а також фальшиві банківські виписки, які начебто свідчили про підкуп працівників палацу засобами масової інформації.

Розслідування провів колишній суддя Великого суду лорд Джон Дайсон. Тепер компанія BBC виплатить 2 мільйони доларів компенсації, 1,5 з яких – це сума, отримана від продажу глобальних прав на інтерв'ю. Куди підуть ці кошти – згодом вирішать принц Гаррі та Вільям.

Я вважаю, що обманний спосіб, яким було видобуто це інтерв'ю, сильно вплинув на те, що сказала моя мати. Ця бесіда погіршила відносини моїх батьків і заподіяла величезний біль безлічі інших людей,

– коментував висновок розслідування принц Вільям.

Реакція BBC

Раніше у заяві BBC Башир вибачився за підробку документів, але заявив, що "безмірно гордий" за це інтерв'ю. Перед публікацією розслідування він залишив свій пост редактора BBC з питань релігії.



Мартін Башир в інтерв'ю принцеси Діани / Фото BBC