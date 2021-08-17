Речь идет о скандальном интервью с принцессой Дианой, которое провел журналист Башир в 1995 году. В нем она рассказала об изменах своего мужа принца Чарльза, о жизни во дворце и своем романе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом.

Интересно Сара Йоркская рассказала, как принцесса Диана относилась бы к Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Отрывок из интервью принцессы Дианы для BBC: видео онлайн

Через 25 лет интервью заинтересовались сыновья Дианы – Гарри и Уильям. Выяснилось, что журналист Мартин Башир незаконно использовал искаженные факты о преследовании принцессы, а также фальшивые банковские выписки, которые якобы свидетельствовали о подкупе работников дворца средствами массовой информации.

Расследование провел бывший судья большого суда лорд Джон Дайсон. Теперь компания BBC выплатит 2 миллиона долларов компенсации, 1,5 из которых – это сумма, полученная от продажи глобальных прав на интервью. Куда пойдут эти средства – впоследствии решат принц Гарри и Уильям.

Я считаю, что обманный способ, которым было добыто это интервью, сильно повлиял на то, что сказала моя мать. Эта беседа ухудшила отношения моих родителей и причинила огромную боль множеству других людей,
комментировал заключение расследования принц Уильям.

Реакция BBC

Ранее в заявлении BBC Башир извинился за подделку документов, но заявил, что "безмерно горд" за это интервью. Перед публикацией расследования он покинул свой пост редактора BBC по вопросам религии.

Мартін Башир
Мартин Башир в интервью принцессы Дианы / Фото BBC