Батько влаштував скандал, – Олексій Дурнєв пригадав, як хотів змінити прізвище
Джерело:"В гостях у Дмитра Гордона"
Першу хвилю популярності телеведучий Олексій Дурнєв отримав 10 років тому й досі залишається на піку. У рідкісному інтерв'ю він розповів, що ще в школі хотів змінити прізвище. Якби не батько, він міг би прославитися як Ткаченко.
Завдяки авторському шоу "Дурнєв + 1" Олексій Дурнєв став успішним і знаменитим. Не секрет, що в цьому йому допомогла не лише харизма, а й нестандартне прізвище. Однак ведучий зізнався, що в дитинстві соромився його так, що вступаючи в найкращу школу Маріуполя, вказав інше.
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Коли вступав до міського ліцею в Маріуполі, треба було складати іспити, Я підписав екзаменаційний лист маминим дівочим прізвищем – Ткаченко. Батько влаштував скандал, і я так і залишився Дурнєвим,
– поділився шоумен.
Він не став пояснювати, чому батько був таким наполегливим, однак дав зрозуміти – не шкодує, що все склалось саме так. Олексій Дурнєв зізнався, що в школі над ним не знущались, а прізвище допомогло визначитися зі сценічним образом і реалізуватися в кар'єрі.
"Потім аналізував усе, що робив у медіапросторі. Виходить, я ніби всім доводив, що я не дурень. Тобто я, навпаки, показував, що всі навколо дурні, крім мене", – розповів ведучий.
Олексій Дурнєв / Фото з інстаграму ведучого
Зауважимо, Олексій Дурнєв дуже різко висловлюється про знаменитих колег:
- ведучий полюбляє піджартовувати над Лесею Нікітюк. У серпні цього року Олексій видав, що вважає красивими тільки невисоких дівчат, а ті, чий зріст перевищує 180 сантиметрів, можуть працювати "лише на залізниці". Зірка емоційно відповіла колезі, адже вважає, що низько ображати людей через вагу, зріст і колір шкіри;
- 42-річну Машу Єфросиніну Дурнєв принизив публічно – назвав "суперзіркою з минулого". На думку ведучої, він вчинив "не по-чоловічому, не по-пацанськи".