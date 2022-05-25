Батько Тіни Кароль вступив до тероборони попри можливість виїхати: як на це відреагувала зірка
Джерело:TV Magazine
Українська співачка Тіна Кароль зізналась, що її батько вступив до тероборони, хоч має право виїхати з країни. Вона поділилась, що було непросто прийняти це рішення.
Українська співачка Тіна Кароль дала інтерв'ю французькому виданню, де вперше зізналась, що її батько – у теробороні. Григорію Ліберману – 64 роки.
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Тіна Кароль про рідних в Україні
Виконавиця поділилась, що поки вона воює на інформаційному фронті та їздить світом, чимало її близьких та рідних залишились в Україні.
Там живе моя родина та весь мій художній колектив. Вони чекають на мене. Звісно, я не знаю, коли я зможу їх відвідати. Як вони почуваються? Гнів і страх. Але вони якось продовжують жити. Мій батько міг виїхати з країни, коли йому було 64 років, але хоче залишитися захищати Україну. Вступив до добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Нелегко було це прийняти…
– зізналась Тіна Кароль.
Архівне фото батьків Тіни Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль
Артистка розповіла, що війна дуже змінила її особисто та змінила її життя. Тепер вона не просто знаменитість.
"Я вже не просто співачка, завдяки музиці я зрозуміла, що маю зброю. Я багато подорожую, без фіксованої адреси. Я їду, щоб розповісти про війну, що лютує, тому що люди повинні розуміти, що це стосується не лише нашої країни, а й усієї Європи та її майбутнього. М'яка сила приходить через культуру, яка говорить, хто ми є. Я зрозумів, що можу нести голос за Україну", – поділилась Тіна.
Кароль додала, що має свій меседж для усіх: "Ми просто хочемо жити вільно. Війна, така дурна річ, яку Росія викопала з минулого. Цей конфлікт почався через те, що хтось не міг терпіти, що Україна має свою ідентичність. Росія й Україна просто не одна і та сама країна".