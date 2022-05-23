Спільні фото з народною артисткою з'явилися на сторінці кота Степана в інстаграмі. Співачка сфотографувалася з улюбленцем публіки в п'ятизірковому готелі Hotel Negresco, що розташований в Ніцці.
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Тіна Кароль та кіт Степан зустрілися в Ніцці
У сторіз кота Степана з'явилися декілька кадрів зі співачкою з підписом: "Сьогодні познайомився з неймовірною Тіною Кароль". Тваринка позувала на руках у виконавиці. На обличчі Тіни Кароль сяяла щира усмішка. Видно, що артистка рада такій зустрічі.
На фотографіях співачка зображена у спортивному вбранні – сірих лосинах, футболці та кофті, які поєднала зі світло-рожевими кросівками. Біляве волосся Тіна вклала рівно, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.
Кіт Степан з Тіною Кароль / Скриншоти з інстаграм-сторіз тваринки
Що відомо про кота Степана
- Український кіт Степан – зірка інтернету. На його сторінку в інстаграмі підписані 1,3 мільйона людей з різних куточків світу.
- У кота неодноразово замовляли рекламу всесвітньо відомі бренди: Crocs, Valentino.
- Акаунт тваринки веде її власниця, яка раніше мешкала у Харкові. Коли росіяни почали обстрілювати місто, вона вирішила виїхати до Франції.
- Відомо, що господарка підібрала кота на вулиці ще 13 років тому. Кіт вже старий, тому до війни Анна відмовлялася їхати з ним у подорожі, а от нові кадри для підписників залюбки робила та публікувала на сторінці.
- Під час війни кіт Степан не лише розважає публіку, а й показуває понад мільйонній аудиторії в інстаграмі, як Росія бомбить мирні українські міста.
- У березні харківського кота Степана номінували на престижну премію World Influencers and Bloggers Awards.
- Народний улюбленець виграв цю премію! Він з'явився на червоній доріжці в Каннах з синьо-жовтою символікою.
- Статуетку World Influencers and Bloggers Awards 2022 кіт Степан взяв за те, що зібрав понад 10 тисяч доларів допомоги для тварин, які постраждали через війну в Україні.