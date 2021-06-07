Батько Меган Маркл відреагував на новину про народження доньки

Мережею розлітається звістка про те, що Меган Маркл та принц Гаррі стали батьками вдруге. Радісну новину прокоментував й Томас Маркл. Він побажав сім'ї всього найкращого.

У п'ятницю, 4 червня, на світ з'явилась донька принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет Діана. Родичі та близькі подружжя надсилають безліч привітань та побажань. Серед них і Томас Маркл – батько Меган.

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Батько Меган Маркл привітав доньку з поповненням

Томас позитивно відреагував на новину про народження Лілібет Діани. Він побажав родині та крихітці всього найкращого.

Я дуже радий новині про щасливе і здорове народження моєї онуки, і я надсилаю їй і її матері всю мою любов і найкращі побажання,

– сказав Томас Маркл.

Варто зазначити, що він понад 3 роки не зустрічався з донькою, тобто не бачив жодного разу після весілля з принцом Гаррі. Та живе чоловік не так далеко від подружжя – близько за 100 кілометрів від свого будинку до маєтку Меган і Гаррі в Санта Барбарі.

Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками доньки