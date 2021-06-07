Батько Меган Маркл відреагував на новину про народження доньки

Мережею розлітається звістка про те, що Меган Маркл та принц Гаррі стали батьками вдруге. Радісну новину прокоментував й Томас Маркл. Він побажав сім'ї всього найкращого.
У п'ятницю, 4 червня, на світ з'явилась донька принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет Діана. Родичі та близькі подружжя надсилають безліч привітань та побажань. Серед них і Томас Маркл – батько Меган.
До слова Ведучий Пірс Морган назвав "іронічним" вибір імені для доньки принца Гаррі та Меган
Батько Меган Маркл привітав доньку з поповненням
Томас позитивно відреагував на новину про народження Лілібет Діани. Він побажав родині та крихітці всього найкращого.
Я дуже радий новині про щасливе і здорове народження моєї онуки, і я надсилаю їй і її матері всю мою любов і найкращі побажання,
– сказав Томас Маркл.
Варто зазначити, що він понад 3 роки не зустрічався з донькою, тобто не бачив жодного разу після весілля з принцом Гаррі. Та живе чоловік не так далеко від подружжя – близько за 100 кілометрів від свого будинку до маєтку Меган і Гаррі в Санта Барбарі.
Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками доньки
- Гаррі та Меган назвали дівчинку Лілібет "Лілі" Діана Маунтбаттен-Віндзор. Вона народилась у п'ятницю, 4 червня.
- Дівчинка з'явилась на світ у лікарні в Санта-Барбарі. Зараз зіркова матуся з донькою чудово почуваються.
- Монарша сім'я вже привітала подружжя з щасливою звісткою. До побажань приєдналась принцеса Євгенія, королева й принц Чарльз з Камілою.
- Зазначимо, Меган та Гаррі назвали доньку на честь королеви. Та експерти стверджують, що сама Єлизавета II не задоволена ім'ям онуки, бо воно було її дитячим прізвиськом. На її думку, після скандальних заяв пари та звинувачень у бік родини такий вчинок є недоречним.