Американська співачка Брітні Спірс вже 13 років перебуває під опікою свого батька Джеймса. Незважаючи на судові позови та вимоги зняти опікунство, адвокат стверджує, що вони насправді люблять одне одного і вся ситуація є виправданою.

Після виходу документального фільму про Брітні Спірс Framing Britney Spears (автори – журналісти The New York Times) тема опікунства над співачкою вкотре піднялась. Адвокат батька Брітні – Вівіан Лі Торін спробувала захистити чоловіка та пояснити, що Джеймс Спірс врятував свою доньку життя і хоче для неї тільки кращого.

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Адвокат Джеймса Спірса про його стосунки з донькою

Чимало шанувальників співачки переконані, що контроль наж 39-річною Брітні Спірс не потрібен, адже усе її проблемне минуле з наркотиками і депресією – позаду. Втім, адвокат Джеймса має на це іншу думку.

Я розумію, що в кожної історії має бути злодій, але тут люди дуже помиляються. Це історія про відчайдушно відданого і люблячого батька, який врятував свою дочку з небезпечної для її життя ситуації. Люди завдавали їй шкоди і експлуатували її,

– зазначила адвокат.

За словами Вівіан, Джеймс Спірс дуже любить свою доньку, а всі спекуляції у ЗМІ та документальному фільні – далекі від правди.

"Джеймі любить свою дочку. У них, як і в будь-який інший сім'ї, час від часу виникають проблеми, але це жодним чином не відміняє того, що вони люблять і підтримують один одного. Брітні знає, що батько любить її, і вона знає, що може звернутися до нього в будь-який час. Джеймі є опікуном Брітні, тому що любить її. Він хоче кращого для неї", – додала жінка.

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Про фінанси і бажання Брітні

Вівіан Лі Торін додала, що коли Джеймс Спірс у 2008 році взяв під опікунство доньку, активи співачки становили всього 2,8 мільйона доларів. Тоді вона була в боргах і зіткнулася з судовими позовами на суму в мільйони доларів. Але завдяки батькові вона вирішила свої фінансові проблеми і зараз її на її рахунку – 60 мільйонів доларів. Адвокат наголосила, що саме батько Брітні допоміг їй повернути право опіки над двома дітьми – 15-річним Шоном і 14-річним Джейденом від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна.

Він співпрацював з нею, щоб допомогти їй повернути право опіки над дітьми. Він налагодив її справи з фінансами. І він створив для неї безпечне середовище, щоб вона могла жити так, як хоче, далеко від засобів масової інформації, які завдають їй стільки страждань,

– додала вона.



Брітні Спірс з батьком Джеймсом Спірсом у 2008 році / Getty Images

Зокрема, батько Брітні, за словами адвоката, завжди йде доньці на зустріч, якщо вона хоче випустити альбом, виступити десь або ж щоб її ім'я десь використовувалось. Він начебто ніколи не стоїть у неї на шляху. Також Вівіан Лі Торін зазначила, що на початку пандемії Брітні відпочивала у Луїзіані разом з батьком та іншими рідними, і вона жодного разу не попросила його відійти від справ.

Незважаючи на це, у серпні 2020 року Брітні Спірс подала документи до суду, де йшлось про те, що вона виступає категорично проти того, аби батько Джеймс знову став її опікуном. Вона вимагала передати право розпоряджатися своїм майном Джоді Монтгомері, яка була її опікункою у 2019 році, коли стався конфлікт Джеймса з одним з внуків. Але суд відхилив це прохання і дозволив батьку далі бути її опікуном.

Що стосується того, чому співачка не звернулася до громадськості безпосередньо, щоб покласти край усій драмі і спекуляцій навколо її опікунства, Торін не знає. Вона відповіла журналісту: "Запитай Брітні".