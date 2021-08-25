Батько Брітні Спірс заявив, що громадськість має "похвалити" його за роботу опікуном

Попри те, що батько Брітні Спірс погодився відмовитися від опікунства, він продовжує виступати зі скандальними заявами. Нещодавно чоловік зазначив, що громадськість не знає про проблеми, з якими стикається опікун через "недоліки" та "психічні розлади" доньки.

Скандал навколо відомої американської співачки Брітні Спірс продовжує обростати новими подробицями. Нещодавно батько та опікун зірки Джеймі Спірс заявив, що готовий відмовитися від своєї посади, але подав нові документи до суду.

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Батько Брітні Спірс знову натякнув на психічні хвороби доньки

Джеймі Спірс заявив, що громадськість не знає багато деталей та проблем, з якими він стикається, як опікун. За його словами, боротьба виконавиці з залежностями та психічними хворобами набагато серйозніша, аніж усі думають.

Якби громадськість знала всі факти особистого життя пані Спірс, всі її недоліки, всі пристрасті та психічні розлади, з якими вона боролася, то всі хвалили б містера Спірса за виконану ним роботу, а не паплюжили його,

– заявив чоловік.

"Немає жодних сумнівів у тому, що опіка врятувала Брітні від катастрофи, підтримала її, коли вона найбільше цього потребувала, захистила репутацію та допомогла відновити кар’єру", – додав Джеймі.

Батько знаменитості заперечив, що він відповідає за призначення доньці різних препаратів. За його словами, цим опікується Джоді Монтгомері. У 2019 році їй передали частину повноважень щодо опікунства.

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