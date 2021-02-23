Життя співачки та громадської діячки Анастасії Приходько було сповнене випробувань і драм. Зірка зізналась, що могла навіть не з'явитися на світ, якби не дідусь. Саме він переконав вагітну маму артистки не робити аборт, на якому так наполягав рідний батько.

Анастасія Приходько – друга дитина в сім'ї. У виконавиці є старший брат Назар, після народження якого батьки не планували поповнення. Тому тоді, коли Оксана Приходько завагітніла вдруге, її чоловік Костянтин наполягав на аборті. Про це знаменитість дізналась від рідних.

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Мама так колись розповідала, бабуся говорила: "Уже є одна дитина, навіщо ще друга?" Дід умовив маму мене народити, тому дід мене й виховував,

– зізналась співачка.

Рідний батько покинув сім'ю, коли доньці було всього два місяці. Після розлучення мама артистки Оксана взялась влаштовувати особисте життя, закрутивши роман з молодшим чоловіком. Тому вихованням Анастасії Приходько займався дідусь.

"Це її життя, її вибір. Має право. Треба просто відпустити й забути", – наголосила Анастасія Приходько. Співачка пояснила, що її сталевий характер формувався з дитинства, адже вже тоді вона була змушена захищатися від суворого світу.



Анастасія Приходько з мамою / Фото з соцмереж

Додамо, що первісток артистки донька Нана не знає свого батька грузинського бізнесмена Нуріка Кухілаву. Анастасія Приходько впевнена, що колишній не заслуговує на звання батька, адже неодноразово зраджував та навіть піднімав руку на маленьку донечку.

Зараз співачка одружена з Олександром Притулою, який замінив Нані біологічного татка. Однак впоратися з вихованням дівчинки батькам складно. Нещодавно зірка навіть викликала поліцію для доньки.