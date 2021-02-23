Жизнь певицы и общественного деятеля Анастасии Приходько была полна испытаний и драм. Звезда призналась, что могла даже не появиться на свет, если бы не дедушка. Именно он убедил беременную маму артистки не делать аборт, на котором так настаивал родной отец.

Анастасия Приходько – второй ребенок в семье. У исполнительницы есть старший брат Назар, после рождения которого родители не планировали пополнения. Поэтому, когда Оксана Приходько забеременела второй раз, муж Константин настаивал на аборте. Об этом знаменитость узнала от родных.

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Мама так когда-то рассказывала, бабушка говорила: "Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Дед уговорил маму меня родить, поэтому дед меня и воспитывал,

– призналась певица.

Родной отец покинул семью, когда дочери было всего два месяца. После развода мама артистки Оксана взялась устраивать личную жизнь, закрутив роман с младшим мужчиной. Поэтому воспитанием Анастасии Приходько занимался дедушка.

"Это ее жизнь, ее выбор. Имеет право. Надо просто отпустить и забыть", – отметила Анастасия Приходько. Певица объяснила, что ее стальной характер формировался с детства, ведь уже тогда она была вынуждена защищаться от сурового мира.



Анастасия Приходько с мамой / Фото из соцсетей

Добавим, что первенец артистки дочь Нана не знает своего отца грузинского бизнесмена Нурика Кухилаву. Анастасия Приходько уверена, что бывший не заслуживает звание отца, ведь неоднократно изменял и даже поднимал руку на маленькую дочь.

Сейчас певица замужем за Александром Притулой, который заменил Нане биологического отца. Однако справиться с воспитанием девочки родителям сложно. Недавно звезда даже вызвала полицию для дочери.