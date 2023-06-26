На фестивалі у Молдові: чи виступить Макс Барських на одній сцені з Валерієм Меладзе

Український співак Макс Барських висловився про свою участь у фестивалі Summer Fest 2023, який проходитиме у Молдові. Музична подія запланована на 26 та 27 серпня у Кишиневі.

Виступ Макса Барських має пройти у перший день фестиваль, тобто 26 серпня. У списку виконавців, які також повинні заспівати на сцені у Молдові, є й російський співак Валерій Меладзе. Артист жодного разу чітко не проговорив свою позицію про війну в Україні, яку розпочала Росія й надалі продовжує жити та працювати в країні-агресорці.

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Макс Барських про виступ з Меладзе

Артист розповів, що він близько місяця тому повідомив організаторів заходу про те, що не виступатиме з російським співаком. Зі свого боку керівництво заходу запевнило українського виконавця, що виступ Валерія Меладзе скасували.

1 червня представник моєї команди повідомив організаторам фестивалю про мій намір скасувати виступ через участь у лайнапі Валерія Меладзе, який не визначився в позиції щодо України. Нас запевнили, що виступ Валерія Меладзе не відбудеться,

– зазначив виконавець.

Артист також додав: "Упродовж найближчого часу організатори фестивалю оголосять ім'я нового артиста, після чого я зможу остаточно підтвердити свою участь у заході".

До слова, раніше Валерій Меладзе втрапив у скандал через те, що на новорічному корпоративі в Дубаї сказав "Гером слава!" на звернення гостя — "Слава Україні". Відомо, що за цей вигук артисту погрожували позбавленням усіх звань та визнанням "іноагентом" у Росії.

Відомо, що співачка Світлана Лобода, яка днями потрапила в гучний скандал через те, що принизила Дарину Вдовенко, яка прийшла на концерт співачки з плакатом "Харків без Лободи", теж братиме участь у концерті в Кишиневі. Її виступ заплановано на 27 червня. Втім, менеджер співачки заявив, що Світлана Лобода не з’явиться на сцені з російськими артистами.