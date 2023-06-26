Выступление Макса Барских должно пройти в первый день фестиваля, то есть 26 августа. В списке исполнителей, которые должны спеть на сцене в Молдове, есть и российский певец Валерий Меладзе. Артист ни разу четко не проговорил свою позицию о войне в Украине, которую начала Россия и продолжает жить и работать в стране-агрессорке.

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Макс Барских о выступлении с Меладзе

Артист рассказал, что около месяца назад он сообщил организаторам мероприятия, что не будет выступать с российским певцом. Со своей стороны руководство мероприятия заверило украинского исполнителя, что выступление Валерия Меладзе было отменено.

1 июня представитель моей команды сообщил организаторам фестиваля о моем намерении отменить выступление из-за участия в лайнапе Валерия Меладзе, который не определился в позиции по Украине. Нас заверили, что выступление Валерия Меладзе не состоится,

– отметил исполнитель.

Артист также добавил: "В ближайшее время организаторы фестиваля объявят имя нового артиста, после чего я смогу окончательно подтвердить свое участие в мероприятии".

К слову, ранее Валерий Меладзе попал в скандал из-за того, что на новогоднем корпоративе в Дубае сказал "Героям слава!" на обращение гостя - "Слава Украине". Известно, что за эти слова артисту угрожали лишением всех званий и признанием "иноагентом" в России.