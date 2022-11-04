Він мені дзвонив, – Wellboy вперше висловився про продюсера Бардаша, який виїхав в Росію

4 листопада 2022 , 12:30
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Джерело:

ЖВЛ

Скандальний продюсер Юрій Бардаш, який раніше працював з Wellboy, виїхав у Росію та підтримує війну. Артист зізнався, що Бардаш телефонував йому, але розмова не відбулася.

Зрадник Юрій Бардаш, який вкотре показав свою проросійську позицію, привітавши Путіна з днем народження, ймовірно, телефонував Wellboy в неадекватному стані. 

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Wellboy про дзвінок Бардаша

Артист не захотів говорити з експродюсером, не поцікавився, з якою метою той телефонує. Wellboy навіть згадувати не хоче про цю людину. 

Він мені дзвонив. Я не знаю, з якою метою. Можливо, він був у нестабільному, неадекватному стані. Я його заблокував, відписався в інстаграмі. Мені нема про що з ним говорити. Не хочеться навіть згадувати цю людину,
– різко висловився співак. 

Проросійські погляди Бардаша

  • Спочатку експродюсер Wellboy порівняв Україну з нацистською Німеччиною.
  • Згодом він вийшов у прямий ефір, де говорив про "вчасну капітуляцію", "один русский народ" та зробив багато інших абсурдних заяв.
  • У липні продюсер Юрій Бардаш втік у Москву й готується отримати російський паспорт, який сам називає "русскім". Він провів черговий прямий ефір, в якому сипав антиукраїнськими заявами та оголосив, що змінить ім'я.
  • Бардаш вітав Путіна з днем народження, але до диктатора звернувся "від імені здорових українців".

Автор: Христина Кобак