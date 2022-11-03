Як багатодітний батько Анатолій Анатоліч може безперешкодно виїхати з України. Однак у Франції з сім'єю він не живе, а лише час від часу навідується до дружини та дітей. Кілька днів тому ведучий прилетів у США, де вже провів благодійний аукціон на підтримку родин, яких "асвабадітєлі асвабаділі від осель". Однак Анатолічу все одно "прилетіло".

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Анатолій Анатоліч грубо відповів на хейт за поїздку до США

Іван з Києва дорікнув шоумену за виїзд з країни, а він неочікувано відповів у коментарях. Анатолій Анатоліч наголосив, що в Америку приїхав з благодійною метою, аби зібрати гроші постраждалим від війни. На цьому він нібито не заробляє, а лише витрачає – дорога з України туди-назад коштує йому близько 20 тисяч гривень.

Я у штатах, бо в мене тут 3 івенти за 8 днів і 5 великих інтерв'ю. Я міг би жити зараз у Франції з родиною, чи в США, бо я маю на це юридичне право, але ні. Я витрачаю на проїзд в середньому 10 тисяч гривень за раз, щоб заїхати чи виїхати з країни. І якби ти мені це оплачував, чи заплатив хоч за один івент, який я провів, то міг би тут щось писати. А так не пиши тут маячні, бо ти не маєш до цього ніякого відношення,

– обурився Анатолій Анатоліч.

Він розповів, що лише на аукціоні в Чикаго зібрав 4 мільйони гривень. Один з лотів – великий синьо-жовтий прапор з автографами Зеленського, Залужного та захисників "Азовсталі" українка Алла придбала за 69 тисяч доларів.

"Не хочу кидатися фразами, але я чомусь думаю що це на 4 мільйони гривень більше, ніж ти сьогодні передав на ЗСУ", – написав ведучий.

Це обмежені думки, і в мене дійсно викликає агресію тупість,

– додав шоумен.

Анатолій Анатоліч відповів хейтеру / Скриншот з інстаграму шоумена