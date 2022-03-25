"Бандера робить коктейлі Молотова": Андрій Бєдняков поглузував з російської пропаганди
Джерело:інстаграм Андрія Бєднякова
Український ведучий Андрій Бєдняков висміяв фейки кремлівської пропаганди. Він розповів про звичайний день в Україні очима росіянина.
Телеведучий Андрій Бєдняков висміяв міфи російської пропаганди на сторінці в інстаграмі. Він нагадав росіянам, що вони не знають, що означає "свобода".
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Андрій Бєдняков поглузував з російської пропаганди
Ведучий розповів про "звичайний день в Україні" за мотивами Кремля. Він пожартував про біологічну зброю, Степана Бандеру і російськомовних пенсіонерів.
Вийшов я, підстилка Заходу, надвір. Подивився на всі боки. Зграя фашистів і наркоманів прив'язує до лапок голубів біологічну зброю. Армія ЗСУ у легінсах та на підборах знову стріляє по своїх. Сатаністи відривають голови сніговикам при дітях. Бандера сидить на лавці й робить коктейлі Молотова,
– з сарказмом написав Андрій Бєдняков.
"Нічого незвичайного. Просто звичайний день в Україні. Гаразд, піду в будинок, а то он пенсіонерів знову почали бити за російську мову. Втретє за сьогодні. Бідні. Весною пахне. Весною особливо чітко чутний запах свободи. "Свобода" – загугліть, що це означає", – додав ведучий.
Андрій Бєдняков / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова
Зірки спростовують міфи російської пропаганди
- Співачка Tayanna пояснила росіянам, що означає слово "бандерівці" та зі сарказмом відповіла на божевільні закиди про те, що "бандерівці на площах їдять москалів".
- Оля Полякова спростувала міф про утиски російськомовних. Вона пригадала, як зібрала у Львові стадіон фанів, хоч є російськомовною артисткою.
- Анатолій Анатоліч натомість поділився кумедними порадами, як українцям відповідати на безглузді закиди ворожої пропаганди.