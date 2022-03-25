Телеведучий Андрій Бєдняков висміяв міфи російської пропаганди на сторінці в інстаграмі. Він нагадав росіянам, що вони не знають, що означає "свобода".

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Андрій Бєдняков поглузував з російської пропаганди

Ведучий розповів про "звичайний день в Україні" за мотивами Кремля. Він пожартував про біологічну зброю, Степана Бандеру і російськомовних пенсіонерів.

Вийшов я, підстилка Заходу, надвір. Подивився на всі боки. Зграя фашистів і наркоманів прив'язує до лапок голубів біологічну зброю. Армія ЗСУ у легінсах та на підборах знову стріляє по своїх. Сатаністи відривають голови сніговикам при дітях. Бандера сидить на лавці й робить коктейлі Молотова,

– з сарказмом написав Андрій Бєдняков.

"Нічого незвичайного. Просто звичайний день в Україні. Гаразд, піду в будинок, а то он пенсіонерів знову почали бити за російську мову. Втретє за сьогодні. Бідні. Весною пахне. Весною особливо чітко чутний запах свободи. "Свобода" – загугліть, що це означає", – додав ведучий.



Андрій Бєдняков / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

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