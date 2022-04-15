Бачу себе корисним зі зброєю в руках, – лідер гурту Green Grey захищатиме Україну

Учасник українського гурту Green Grey Diezel пішов захищати Україну. Він показав, як підписував контракт.

Фронтмен українського рок-гурту Green Grey, 52-річний Diezel (справжнє ім'я – Андрій Яценко) вирішив підкріпити ряди захисників. Він повідомив, що бачить себе корисним зі зброєю.

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Diezel із Green Grey пішов у добровольці

Музикант повідомив, що підписав контракт з батальйоном "Мрія", де й буде служити та захищати Україну від окупанта.

Зрозуміло одне – все не закінчиться. А значить потрібні будуть сили на ротацію наших хлопців, і сил знадобиться чимало! Бачу себе корисним зі зброєю в руках. Учора підписав контракт із батальйоном "Мрія". Будемо служити. Слава Україні,

– написав Diezel.



Diezel захищатиме Україну / Фото з інстаграму Diezel



Diezel захищатиме Україну / Фото з інстаграму Diezel

Скандал із Green Grey

Нагадаємо, у 2021 році з гуртом Green Grey пов'язаний скандал щодо концерту до Дня Незалежності України. Їм відмовили у виступі начебто тому, що їхні пісні – російськомовні.

Колектив потрактував це як "стирання з історії" та утиски через мову. Андрій Яценко наголошував, що завжди виходив під українським прапором.

В ОП пояснили, що насправді їм відмовили через позицію щодо закону про державну мову, а російськомовних виконавців вони не утискають. ОП згадали про жарт Муріка, який зняв відео-реакцію на закон про мову.