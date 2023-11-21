Співачка Юлія Лущинська, яка відома за піснею "Гопак", вразила новими фото, які опублікувала на особистій сторінці. Це відверта фотосесія, яку дівчина влаштувала перед ліченими днями перед пологами.

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Юлія Лущинська позувала у відвертій фотосесії

Артистка вирішила закарбувати цінні моменти вагітності. Вона повністю оголилась перед камерою, але покрила тіло золотими фольгованими блискітками. Юлія постала у напівтемряві, а на неї світили фіолетові промені.

Моя улюбленіша, найкрасивіша і найскладніша фотосесія. Але мені здається воно того варто, так? Не змогла обрати одне фото, бо такої краси ще світ не бачив. Дуже рада, що змогла свою ідею втілити у життя на 9 місяці вагітності й хай хоч хтось попробує сказати, що творчість і креатив це не моє️ найкрасивіший стан жінки,

– поділилась Юлія Лущинська.

Фотозйомка видалась для співачки не з простих. На знімання пішло 9 годин, а на підготовку – ще більше часу. До того ж позувати було холодно, а відмити блискітки дуже важко.

Юлія Лущинська у відвертій фотосесії / Фото з інстаграму Юлії Лущинської

Юлія Лущинська стане мамою

Співачка оголосила про вагітність, коли вже була на 6 місяці. Вона зізналась, що переживала хейт через пісню "Гопак" при надії.

Зараз Юлія Лущинська живе в Києві з коханим чоловіком. У пари народиться донька.