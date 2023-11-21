Певица Юлия Лущинская, известная по песне "Гопак", поразила новыми фото, опубликованными на личной странице. Это откровенная фотосессия, которую девушка устроила перед считанными днями перед родами.

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Юлия Лущинская позировала в откровенной фотосессии

Артистка решила запечатлеть ценные моменты беременности. Она полностью обнажилась перед камерой, но покрыла тело золотыми фольгированными блестками. Юлия предстала в полумраке, а на нее светили фиолетовые лучи.

Моя любимая, красивая и сложная фотосессия. Но мне кажется оно того стоит, да? Не смогла выбрать одно фото, потому что такой красоты еще свет не видел. Очень рада, что смогла свою идею воплотить в жизнь на 9 месяце беременности и пусть хоть кто-то попытается сказать, что творчество и креатив это не самое красивое состояние женщины.

– поделилась Юлия Лущинская.

Фотосъемка выдалась для певицы не из простых. На съемку ушло 9 часов, а на подготовку еще больше времени. К тому же позировать было холодно, а отмыть блестки очень тяжело.

Юлия Лущинская в откровенной фотосессии / Фото из инстаграма Юлии Лущинской

Юлия Лущинская станет мамой

Певица объявила о беременности, когда уже была на 6 месяце. Она призналась, что переживала хейт из-за песни "Гопак" при надежде.

Сейчас Юлия Лущинская живет в Киеве с любимым мужчиной. У пары родится дочь.