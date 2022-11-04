"Моя артилерія": нова пісня автора хіта "Байрактар" підкорює мережу

4 листопада 2022 , 11:47
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Джерело:

ютуб-канал Сухопутних військ України

3 листопада в Україні відзначали День артилерії. Це героїчні війська, які невпинно виганяють окупантів з наших земель. Новий трек, присвячений військовим, написав Тарас Боровок.

Він також є автором відомого хіта "Байрактар". Тарас презентував не лише пісню, а й кліп, який опублікували Сухопутні війська України. 

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Автор хіта "Байрактар" презентував нову пісню "Моя артилерія"

На кадрах, які використали у кліпі, видно будні українських артилеристів. Вони щодня героїчно тримають оборону та знищують ворогів. Тарас впевнений, що точні впевнені удари є відбитком духу нашого народу, а доля України – тільки перемога. 

Тарас Боровок – "Моя артилерія": дивіться відео онлайн

Інші пісні Тараса Боровка

  • Першим треком, який приніс популярність підполковнику ЗСУ, став "Байрактар".
  • Музикант вирішив не зупинятися і придумав нову потужну мелодію під назвою "Українці". Адже таким чином наш дуже може підніматися знову до боротьби. Пісню автор присвятив нашим Збройним силам.
  • Нині в Україні успішно працює не лише турецька, а й американська зброя. Зараз час реактивних систем залпового вогню HIMARS, якими ЗСУ гатять по росіянам на окупованих територіях. Тож саме про HIMARS новий хіт Боровока. Прем'єра відбулася 18 липня.

Автор: Христина Кобак