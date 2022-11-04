Он также является автором известного хита "Байрактар". Тарас презентовал не только песню, но и клип, который опубликовали Сухопутные войска Украины.

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Автор хита "Байрактар" представил новую песню "Моя артиллерия"

На кадрах, которые использовали в клипе, видны будни украинских артиллеристов. Они каждый день героически держат оборону и уничтожают врагов. Тарас уверен, что точные уверенные удары являются отражением духа нашего народа, а судьба Украины – только победа.

Тарас Боровок – "Моя артиллерия": смотрите видео онлайн

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