Он также является автором известного хита "Байрактар". Тарас презентовал не только песню, но и клип, который опубликовали Сухопутные войска Украины.
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Автор хита "Байрактар" представил новую песню "Моя артиллерия"
На кадрах, которые использовали в клипе, видны будни украинских артиллеристов. Они каждый день героически держат оборону и уничтожают врагов. Тарас уверен, что точные уверенные удары являются отражением духа нашего народа, а судьба Украины – только победа.
Тарас Боровок – "Моя артиллерия": смотрите видео онлайн
Другие песни Тараса Боровка
- Первым треком, принесшим популярность подполковнику ВСУ, стал "Байрактар".
- Музыкант решил не останавливаться и придумал новую мощную мелодию под названием "Украинцы". Ведь таким образом наш очень может снова подниматься к борьбе. Песню автор посвятил нашим Вооруженным Силам.
- В настоящее время в Украине успешно работает не только турецкое, но и американское оружие. Сейчас время реактивных систем залпового огня HIMARS, которыми ВСУ стряпают по россиянам на оккупированных территориях. Именно о HIMARS новый хит Боровока. Премьера прошла 18 июля.