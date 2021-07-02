Масштабний фестиваль Atlas Weekend відбудеться з 5 по 11 липня 2021 року. Усі дні на території буде діяти центр масової вакцинації.

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На Atlas Weekend вакцинуватимуть від коронавірусу

Atlas Weekend спільно з Міністерством охорони здоров'я та приватною київською медичною клінікою "Добробут" проведуть вакцинацію від COVID-19.

Коли: 5-11 липня з 10:00 по 16:00

Де: м. Київ, 9 павільйон на ВДНГ

Для того, щоб вакцинуватися на фестивалі, необхідно напередодні зареєструватися через сервіс Helsi, а в день вакцинації мати з собою паспорт (або його електронну версію в додатку "Дія").