Подія року Atlas Weekend 2021: що відомо про музичний фестиваль

Вже от-от українську столицю сколихне драйвовий і яскравий фестиваль музики Atlas Weekend 2021. Знаменита подія щоразу гуртує навколо себе найталановитіших музикантів та найвеселіших фанатів. Цікаво, що у 2021 році Atlas Weekend проведуть у новому форматі. Що відомо про місце, дату проведення, білети й програму фестивалю – дізнавайтесь у матеріалі.

Як було відомо раніше, організатори Atlas Weekend вирішили перенести його на 2022 рік через небезпеку поширення вірусу COVID-19. Попри це, керівники запевнили фанів, що цього літа фестиваль замінять на інший. Тому, прихильників запального музичного проєкту зустріне його нова версія – Atlas Weekend Friends Edition.

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Дата та місце проведення Atlas Weekend 2021

Згідно з поданою інформацією на сайті Atlas Weekend, фестиваль триватиме 7 днів – з 5 липня по 11 липня включно. 5 липня відбудеться грандіозне відкриття музичної події й до кінця тижня на головній сцені фестивалю лунатимуть пісні відомих українських виконавців.



Atlas Weekend 2021: дата та місце фестивалю

Традиційно, захід проведуть на вже звичній локації – на київському ВДНГ, що знаходиться на проспекті Академіка Глушкова 1. Організатори також надають інформацію, як дібратись до місця фестивалю:

Від аеропорту Бориспіль (КВР) – маршрутне таксі № 322 до станції метро «Харківська», далі – на метро до станції "Виставковий центр".

Від центрального залізничного вокзалу – маршрутне таксі № 458, № 726.

Від залізничного вокзалу "Південний" – маршрутне таксі № 507.

Від центрального автовокзалу – маршрутне таксі № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до зупинки "Експоцентр".

Квитки на Atlas Weekend 2021

Стартова ціна на абонементи на Atlas Weekend Friends Edition сягає 1800 грн. Однак, згідно з правилами фестивалю, якщо ви раніше придбали квиток на AW 2020/2021, то ви зможете його обміняти і потрапити на цьогорічний фестиваль. Також квитки придбані у 2020 році будуть дійсними й на майбутній фестиваль у 2022 році. Більше про ціни на квитки ви можете прочитати тут.

Програма Atlas Weekend 2021

Альтернативний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition пройде без участі закордонних артистів, натомість на сцену яскравого заходу запрошені популярні й відомі українські виконавці. Додамо, що організатори врахували усі карантинні правила й на фестивалі будуть діяти масковий режим й правила соціальної дистанції.

Лайн-ап 6 липня:

"Друга ріка"

ЮЮ

Kozak System

Скрябін & Юркеш

Constantine

Kosmopolis

MAMA13

Тонка

Ocran

Лайн-ап 7 липня:

5'NIZZA

Epolets

Sasha Boole

Лайн-ап 8 липня

Валерій Меладзе

Порнофильмы

Brainstorm

Shortparis

Sunsay

Wildways

TVORCHI

Space of Variations

Dakooka

Ofliyan

Bahroma



Atlas Weekend-2021: програма та учасники

Лайн-ап 9 липня

Океан Ельзи

АНТИТІЛА

ДахаБраха

Ramil'

Dakh Daughters

Motanka

Hensy

Stoned Jesus

Канги

The Unsleeping

OY SOUND SYSTEM

Fo Sho

Ragapop

KAEF

Лайн-ап 10 липня

Fatboy Slim

ЛСП

Tommy Cash

ONUKA

Intelligency

Курган & Агрегат

Alina Pash

Nizkiz

Nürnberg

Лайн-ап 11 липня