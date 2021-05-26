Как было известно ранее, организаторы Atlas Weekend решили перенести на 2022 год из-за опасности распространения вируса COVID-19. Несмотря на это, руководители заверили фанатов, что этим летом фестиваль заменят на другой. Поэтому, поклонников зажигательного музыкального проекта встретит его новая версия – Atlas Weekend Friends Edition.
Также читайте Валерий Меладзе выступит на Atlas Weekend: в сети негодуют
Дата и место проведения Atlas Weekend 2021
Согласно представленной информации на сайте Atlas Weekend, фестиваль продлится 7 дней – с 5 июля по 11 июля включительно. 5 июля состоится грандиозное открытие музыкального события, и до конца недели на главной сцене фестиваля будут звучать песни известных украинских исполнителей.
Atlas Weekend 2021: дата и место фестиваля
Традиционно, мероприятие проведут на уже привычной локации – на киевском ВДНХ, который находится на проспекте Академика Глушкова 1. Организаторы также предоставляют информацию, как добраться до места фестиваля:
- От аэропорта Борисполь (КВР) – маршрутное такси № 322 до станции метро "Харьковская", далее – на метро до станции "Выставочный центр".
- От центрального железнодорожного вокзала – маршрутное такси № 458, № 726.
- От железнодорожного вокзала "Южный" – маршрутное такси № 507.
- От центрального автовокзала – маршрутное такси № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до остановки "Экспоцентр".
Билеты на Atlas Weekend 2021
Стартовая цена на абонементы на Atlas Weekend Friends Edition достигает 1800 грн. Однако, согласно правилам фестиваля, если ранее вы приобрели билет на 2020/2021, то вы сможете обменять его и попасть на фестиваль. Также билеты, приобретенные в 2020 году, будут действительными и на будущий фестиваль в 2022 году. Больше о ценах на билеты вы можете прочитать здесь.
Программа Atlas Weekend 2021
Альтернативный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition пройдет без участия зарубежных артистов, при этом на сцену яркого мероприятия приглашены популярные и известные украинские исполнители. Добавим, что организаторы учли все карантинные правила, и на фестивале будут действовать масочный режим и правила социальной дистанции.
Лайн-ап 6 июля:
- "Друга ріка"
- ЮЮ
- Kozak System
- Скрябин & Юркеш
- Constantine
- Kosmopolis
- MAMA13
- Тонка
- Ocran
Лайн-ап 7 июля:
- 5'NIZZA
- Epolets
- Sasha Boole
Лайн-ап 8 июля
- Валерий Меладзе
- Порнофильмы
- Brainstorm
- Shortparis
- Sunsay
- Wildways
- TVORCHI
- Space of Variations
- Dakooka
- Ofliyan
- Bahroma
Atlas Weekend-2021: программа и участники
Line-up 9 июня
- Океан Ельзи
- АНТИТЕЛА
- ДахаБраха
- Ramil'
- Dakh Daughters
- Motanka
- Hensy
- Stoned Jesus
- Канги
-
The Unsleeping
-
OY SOUND SYSTEM
- Fo Sho
- Ragapop
- KAEF
Line-up 10 июня
- Fatbo
- atboy Slim
- ЛСП
- Tommy Cash
- ONUKA
-
Intelligency
-
Курган & Агрегат
- Alina Pash
- Nizkiz
-
Nürnerg
Line-up 11 июня
- Alyona Alyona
- Один в каное
- O.Torvald
- KALUSH
- Станция Мир
- 10AG