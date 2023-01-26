Якщо вранці 26 січня всією Україною прокотилася хвиля повітряних тривог через масовану ракетку атаку Росії, то вночі окупанти штурмували дронами центр. Лише над Київщиною збили 15 "шахідів". Про це висловилася Оля Полякова.

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Оля Полякова прокоментувала атаку дронами-камікадзе

Артистка повернулася з-за кордону у свій будинок під Києвом, тож тепер реагує на всі сирени. Вона не спала до відбою, який дали майже о 4 ранку, бо як ніколи близько чула гул іранських дронів-камікадзе.

Ну й нічка сьогодні була. У мене газонокосилки літали просто над головою. Так голосно й так близько ще не було ні разу. Я пів ночі не спала,

– прокоментувала Оля Полякова.

Нагадаємо, після Нового року співачка облаштувала укриття в підвалі заміського будинку, адже привезла в Україну на канікули доньок з Великої Британії. Вона винесла звідти незручний диван, на якому спала дві ночі, і поставила ліжка.