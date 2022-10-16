Знищуємо головних терористів планети, – YARMAK про свою роботу на фронті та великий шанс України

Український репер YARMAK у новому інтерв'ю розповів про своє життя під час війни та перемогу. Головнокомандувач ЗСУ показав відео з музикантом, продемонструвавши, як люди різних професій стали до зброї.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував на сторінці надихаюче відео про те, як люди різних професій захищають країну. Про свою роботу на фронті та інші аспекти війни розповів репер YARMAK, який з перших днів став військовослужбовцем Збройних Сил.

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YARMAK про початок війни

Олександр Ярмак розповів, що вивіз дружину за межі їхнього містечка, яке було під обстрілами окупантів. Однак вона відмовилась виїжджати з країни попри можливості.

Було дуже багато варіантів поїхати, за кордоном чекали, в найкращих місцях світу. Але я пишаюсь своєю дружиною, яка сказала: я нікуди не поїду. "Я буду в Україні, ти тут, я буду теж". Я вважаю, що війна зміцнила нашу родину,

– поділився репер.

Ярмак також розповів, як вступив до лав ЗСУ: "Прийшов у військкомат, де мене вже чекали товариші з АТО. У мене був вибір: їхати на полігон на навчання або залишатись в Києві у роті охорони. Уже нема часу на навчання, будемо навчатись в бойових умовах. Я залишився, записав відео до підписників – почалась війна, але таку країну як ми неможливо захопити, збираємось у військкоматах і даємо гідну відсіч".

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YARMAK про свою роботу на фронті

YARMAK розповів, що працював разом з військовими, коли мав можливість. Зокрема, він був на "зачистці" після звільнення Київщини, заходив на позиції штабів росіян.

"Навіть те, що вони не могли вкрасти – банально руйнували. Царапали автівки, виривали руль, в будинках все нищили. Це не просто свинство, це деструктив. Різниця між українськими та російськими військовими у рівні розвитку людського. Вони на рівні тваринному, а ми люди. Терор може бути плановий, але це показник абсолютного нерозуміння, що таке українці й що цей план не спрацює. Тому ми сьогодні винищуємо терористів. Найголовніших терористів цієї планети", – підкреслив репер.

Зараз Олександр Ярмак працює на трьох напрямках, і кожен з них успішно працює. Це участь у "Культурному десанті", написання пісень й творчість, а також військовий вишкіл – репер хоче стати аеророзвідником. Він коротко розповів про кожен напрямок своєї роботи.

"Ми їздимо з проєктом " Культурний десант ", по різних, іноді передових позиціях, дуже близько до бойових дій, з виступами. Це музично-психологічна робота.Бо ми приїжджаємо до хлопців, а вони спустошені, втомлені. Люди реально виживають завдяки тому, що вчасно заспівані деякі слова, вчасно сказані деякі слова. Вони прямо помітно, як перезавантажуються після наших оцих виступів".

", по різних, іноді передових позиціях, дуже близько до бойових дій, з виступами. Це музично-психологічна робота.Бо ми приїжджаємо до хлопців, а вони спустошені, втомлені. Люди реально виживають завдяки тому, що вчасно заспівані деякі слова, вчасно сказані деякі слова. Вони прямо помітно, як перезавантажуються після наших оцих виступів". "Другий напрямок – це написання пісень . Бо вони так само потрапляють в кожне серце, роблять свою психологічну роботу. У пісні я закодовую так само деякі важливі речі. Як у пісні "Дике поле". Намагаюсь піснями знаходити правильні меседжі, які мають залишатись в голові й душі наших військових. Допомагати виживати їм і нищити ворога".

. Бо вони так само потрапляють в кожне серце, роблять свою психологічну роботу. У пісні я закодовую так само деякі важливі речі. Як у пісні "Дике поле". Намагаюсь піснями знаходити правильні меседжі, які мають залишатись в голові й душі наших військових. Допомагати виживати їм і нищити ворога". "Третій напрямок – військовий. Я маю бути готовим до будь-яких подій. Я розвиваюсь у напрямку аеророзвідки, прокачки своїх навичок, мав деякі вже серйозні практичний досвід".

Зараз відбувається історична подія. Ми можемо вперше за останні 350 років звільнити нашу країну в повному розумінні цього слова. Здобути справжню свободу. Це і велике горе, і великий шанс. Маємо зробити все можливе, щоб нарешті ці страждання закінчилися. Ми здобули свободу, незалежність. Заради цього я готовий воювати, захищати свою країну,

– підкреслив YARMAK.