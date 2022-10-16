Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал на странице вдохновляющее видео о том, как люди разных профессий защищают страну. О своей работе на фронте и других аспектах войны рассказал рэпер YARMAK, который с первых дней стал военнослужащим Вооруженных Сил.

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YARMAK о начале войны

Александр Ярмак рассказал, что вывез жену за пределы их городка, который был под обстрелами оккупантов. Однако она отказалась уезжать из страны, несмотря на возможности.

Было очень много вариантов уехать, за границей ждали, в лучших местах мира. Но я горжусь своей женой, которая сказала: я никуда не уеду. "Я буду в Украине, ты здесь, я тоже буду". Я считаю, что война укрепила нашу семью,

– поделился рэпер.

Ярмак также рассказал, как вступил в ряды ВСУ: "Пришел в военкомат, где меня уже ждали товарищи из АТО. У меня был выбор: ехать на полигон на учебу или оставаться в Киеве в роте охраны. Уже нет времени на обучение, будем учиться в боевых условиях. Я остался, записал видео для подписчиков – началась война, но такую страну как мы невозможно захватить, собираемся в военкоматах и даем достойный отпор".

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YARMAK о своей работе на фронте

YARMAK рассказал, что работал вместе с военными, когда имел возможность. В частности, он был на "зачистке" после увольнения Киевщины, заходил на позиции штабов россиян.

"Даже то, что они не могли украсть – банально разрушали. Драпали автомобили, вырывали руль, в домах все уничтожали. Это не просто свинство, это деструктив. Разница между украинскими и российскими военными в уровне развития человеческого. Они на уровне животном, а мы люди. Террор может быть плановым, но это показатель абсолютного непонимания, что такое украинцы и что этот план не сработает. Поэтому мы сегодня истребляем террористов. Самых главных террористов этой планеты", – подчеркнул рэпер.

Сейчас Александр Ярмак работает на трех направлениях, и каждое из них успешно работает. Это участие в "Культурном десанте", написание песен и творчество, а также военное обучение – рэпер хочет стать аэроразведчиком. Он кратко рассказал о каждом направлении своей работы.

"Мы ездим с проектом " Культурный десант ", по разным, иногда передовым позициям, очень близко к боевым действиям, с выступлениями. Это музыкально-психологическая работа. Ведь мы приезжаем к ребятам, а они опустошены, устали. Люди реально выживают благодаря тому, что вовремя спеты некоторые слова, вовремя произнесены некоторые слова. Они прямо заметно, как перезагружаются после наших этих выступлений".

", по разным, иногда передовым позициям, очень близко к боевым действиям, с выступлениями. Это музыкально-психологическая работа. Ведь мы приезжаем к ребятам, а они опустошены, устали. Люди реально выживают благодаря тому, что вовремя спеты некоторые слова, вовремя произнесены некоторые слова. Они прямо заметно, как перезагружаются после наших этих выступлений". "Второе направление – это написание песен . Потому что они так же попадают в каждое сердце, делают свою психологическую работу. В песне я закодирую также некоторые важные вещи. Как в песне "Дике поле". Пытаюсь песнями находить правильные месседжи, которые должны оставаться в голове и душе наших военных. Помогать выживать им и уничтожать врага".

. Потому что они так же попадают в каждое сердце, делают свою психологическую работу. В песне я закодирую также некоторые важные вещи. Как в песне "Дике поле". Пытаюсь песнями находить правильные месседжи, которые должны оставаться в голове и душе наших военных. Помогать выживать им и уничтожать врага". "Третье направление – военное. Я должен быть готов к любым событиям. Я развиваюсь в направлении аэроразведки, прокачки своих навыков, имел некоторые уже серьезные практический опыт".

Сейчас происходит историческое событие. Мы можем впервые за последние 350 лет освободить нашу страну в полном смысле этого слова. Обрести настоящую свободу. Это и большое горе и большой шанс. Должны сделать все возможное, чтобы наконец эти страдания закончились. Мы обрели свободу, независимость. Ради этого я готов воевать, защищать свою страну,

– подчеркнул YARMAK.

Напомним, в составе "Культурного десанта" также есть музыкант Коля Серга. Недавно он поделился щемящей историей о том, как в больнице Купянске пел для женщины, которой оторвало ногу.