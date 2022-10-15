Українці, де б вони не були, невтомно нагадують світу про жорстоку війну, яку розв'язала держава-терорист Росія. Так, 14 жовтня у Франції відбувся творчий вечір з танцями та українськими піснями.

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Треки Kalush і Тарабарової прозвучали на честь українських захисників у Франції

У День захисників і захисниць українці зібрали французів у залі Поля Гарсена в місті Ліон і продемонстрували, як звучить їхня Батьківщина. На творчому вечорі співали пісні, що стали саундтреками війни – Stefania, "Хочу жити без війни", "Враже" альт-поп гурту "Енджі Крейда" з Рівного.

Крім того, маленька українка у синьо-жовтому вбранні показала чуттєвий танець під пісню "У мене немає дому" гурту "Один в каное". Після 24 лютого вона набула нового звучання й стала близькою всім, хто через війну був змушений покинути свій дім і країну.

"Чудова подія і чудовий результат", – прокоментував Микола Кюзен.

Нагадаємо, нещодавно 8-річна українка Злата Хоменко, якій через війну довелося виїхати в Іспанію, підкорила суддів талант-шоу "Іспанія шукає таланти". Перед виступом вона заявила: "Я танцюватиму для всіх українських дітей. Я присвячую свій танець Україні". Її слова довели до сліз одну з суддів – співачку Едурне, а відео номера стало вірусним у мережі.