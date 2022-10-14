Зірки шоу-бізнесу та українські артисти поділилися, як вони впродовж цих місяців допомагали військовим, а також привітали усіх захисників і захисниць з їхнім днем.

До слова Артисти та актори вітають з Днем захисників і захисниць України: ексклюзивне відео

Віктор Винник, музикант, вокаліст, засновник, автор пісень і фронтмен гурту "МЕРІ"

Для мене особисто це "Вітчизняна війна", тобто війна за незалежність та право бути і існувати. Чому у нас зараз такі здобутки на сьогодні (і я вірю, що вони будуть розвиватись до повної перемоги над ворогом)? А тому, що у нас немає поділу армія і народ. У нас народна армія.

У ворога видно чітке розчарування, що їхні збройні сили самі по собі, а суспільство – саме по собі. Тому вони приречені, я вважаю. Ми ж приреченні на перемогу!

Ми завжди допомагаємо на своїх концертах нашим безстрашним ЗСУ. За ці місяці були десятки концертів по збору коштів, концертів у госпіталях для поранених бійців. Цей музичний волонтерський рух не спиняється щоденно.

Усі знають, що багато артистів змінили гітари на автомати. Усі знають імена Хливнюка. Положинського та інших хлопців, а я натомість хотів би згадати і передати привіт може не таким відомим, але також класним і крутим людям. До прикладу, в одній з поїздок я зустрів Макса Лана, який працював на "Радіо Люкс", ще також один з ведучих “люксів” – фронтмен гурту "Бетон", панк-рок банди зі Львова – Андрій Жолоб, який служить військовим медиком-лікарем.

Саме тому у нас немає розподілу, ми усі солдати на цій війні, на різних фронтах, але об'єднанні однією ціллю – перемогою!

Дякую нашим Захисникам і бажаю якнайшвидше повернутись живими та здоровими з Перемогою!

Олег Собчук, музикант, вокаліст, засновник і фронтмен гурту "СКАЙ"

Від початку війни гурт СКАЙ передав на потреби ЗСУ понад 4 мільйони гривень і зробив понад 120 виступів: як Олег Собчук сольно, так і повним складом гурту, як в Україні, так і за кордоном. Протягом війни гурт СКАЙ підтримував і підтримує наших бійців своїми виступами, піднімаючи їхній бойовий дух в тилу і на передовій, відвідуючи поранених у військових госпіталях та допомагаючи із гуманітарним й фармацевтичним забезпеченням лікарень. Гасло гурту СКАЙ – #допомагаємоперемагаємо.



Олег Собчук привітав із Днем захисників та захисниць України / Фото пресслужби

Дорогі наші захисники і захисниці, щиро вітаю вас з вашим професійним святом – Днем захисника і захисниці України, а також з Днем козацтва. Щиро дякую за Вашу відвагу та сміливість! Ми як одне ціле, увесь український народ на захисті своєї держави, свободи і незалежності. Допомагаємо – перемагаємо!

Слава Збройним силам України!

Олександр Божик, скрипаль-віртуоз, композитор

З початком активної фази нападу російської федерації на Україну я відклав скрипку на довгий період. Морально і фізично не міг займатися своєю звичною працею, але розумів, що маю якось доєднатися до порятунку нашої держави. Почав з найпростішого – допомагав розвантажувати фури та машини з гуманітарною допомогою. Коли ж мене впізнали як скрипаля, то одразу призначили старшим над вантажниками, щоб я не травмував руки. На той час (а це був кінець лютого і весь березень) у нашому Гуманітарному штабі у Львові в Палаці Мистецтв роботи було дуже і дуже багато. І вдень, і вночі з цілого світу до нас їхала допомога, тому моїм завданням було швидко та якісно організувати роботу близько ста вантажників.

Зараз, коли штабів стало більше, а допомоги трохи менше, то повернувся до звичного ритму життя. Благодійні концерти, збори коштів, закупівля медикаментів, усюди, де можу пригодитися – відкликаюся. Нещодавно повернувся з Іспанії, де разом з Іриною Федишин та іншими артистами ми за виручені з концертів кошти купили БМП, близько 20 машин на передову, 2 грузовики та машину швидкої допомоги. І це лише з одного концерту! Вважаю, що кожен має робити все можливе і неможливе, щоб наблизити нас до перемоги.

Пишаюся, як наш народ проявляє сміливість на полі бою, як наші люди незважаючи на свою професію стають воїнами ЗСУ, і як наші волонтери як в Україні, так за її межами єднаються задля спільної мрії. А мрія у нас одна – вигнати всю цю нечисть з наших земель, і нарешті почати жити нормальним життям. Не забувати усіх, хто віддав життя за нас, і берегти тих, хто стане лідерами в майбутньому. Все буде Україна!

Олег Скрипка, музикант, продюсер, лідер гурту "Воплі Відоплясова"

Війна – найскладніше випробування, яке може бути. Кожен день ми допомагаємо, підтримуємо українців та наближаємо нашу з вами перемогу над ворогом. Від початку повномасштабного вторгнення ми організували велику кількість концертів, теплих неформатних зустрічей з нашими захисниками та захисницями у військових частинах. Кожен з концертів дає нам ще більшу впевненість в тому, що боронити та підтримувати культурний фронт у цей темний для країни час зараз надважливо. Бо кожна усмішка, кожен щирий погляд, кожні обійми вдячності та кожне заспіване разом із нами слово гімну це підтверджують.

На зібрані з концертів кошти нам вдалося організувати допомогу, а саме стратегічну медицину та направити її до військового шпиталю в місто Дніпро, періодично перераховувати фінансову допомогу у Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит", гуманітарну допомогу у вигляді термобілизни, електроніки, берці, харчі, високотехнологічний тепловізор для батальйону в якому служить наш гітарист – Євген Рогачевський. В цілому понад півмільйона євро було зібрано на допомогу Україні протягом європейського туру за нашої участі. Також нами був заснований канал в телеграмі "Сильні духом" – для подолання життєвих труднощів. Допомога психологів – волонтерів щоб значно поліпшити свій емоційний стан та приймати ефективні рішення.



Олег Скрипка вітає усе українське військо зі святом / Фото пресслужби

Дорогенькі українці, наші славетні воїни, Вас вітаю з Днем захисника Вітчизни, з Днем козацтва і з святою Покровою. Щастя, здоров'я, всього най-найпрекраснішого! Перемоги нам, нашій рідній Україні процвітання та миру. Слава Україні! Героям Слава!

Ivan NAVI, співак

Сьогодні особливе свято для всіх українців, бо майже в кожній родині є ті, хто пішли захищати Україну на передову.

Вітаю усіх захисників та захисниць – ви ті, хто дарує нам кожен новий день у вільній Україні, і це цінніше за все. А ми усіма можливими способами і засобами намагаємось забезпечити для вас міцний тил.

У мене зараз декілька друзів на передовій і майбутній кум, тож знаю, яку високу ціну платять всі наші герої за спокій українців. Впевнений, що 14 жовтня має стати одним з найголовніших свят нашої країни, як і день перемоги України у війні з росією, яку завдяки вам ми обов’язково будемо скоро святкувати. Ви творите історію. Дякую вам за ваш незламний дух!



Ivan NAVI привітав з Днем захисників і захисниць України / Фото пресслужби

Лесик, український співак та музикант, фронтмен гурту "Лесик Сам"

З перших днів війни, я пішов добровольцем у ТРО і до кінця червня прослужив у ЗСУ. Далі був комісований за станом здоров’я. Так буває… Але сьогодні не про це.

Зараз беру активну участь у зборі коштів для різних наших потреб у різних куточках України. Маю мрію організувати великий концерт конкретно для хлопців, з якими служив у 103-ій бригаді та 65-му батальйоні. І я це точно зроблю!

Сьогодні ж вітаю усіх зі святом Покрови Пресвятої Богородиці і з Днем захисників та захисниць нашої Батьківщини. Бажаю нам трішечки терпіння та швидкої перемоги, адже вона вже не за горами. Всіх обнімаю, адже кожен з нас зараз воїн.

Слава України! Героям Слава!



Лесик вітає з Днем захисників і захисниць України / Фото пресслужби

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Julik, шоумен, співак, саундпродюсер та ведучий заходів

Для кожного з нас, перемога України – це те, чим живе кожен з нас. Усі намагаються наблизитись до заповітної мети. Ми, як артисти, своєю чергою всебічно сприяємо на цьому на своєму, культурному фронті: піснею, коштами, зібраними на концертах, волонтерською діяльністю.

З великою повагою та вдячністю хочу побажати усім захисникам та захисницям міцного здоров’я. Щоб кожен повернувся додому та обійняв найближчу людину! Наша зброя – наше єднання, а у нас воно, повірте, найкраще! Разом ми зможемо подолати будь-якого ворога!

Україна понад усе! З Днем захисника і захисниці, Україно!

Василь Марущак, лідер гурту "Цвіт Кульбаби"

Я пишаюся нашими захисниками і захисницями, бо вони показали всьому світу, що ми сильна нація не на папері чи словах, як "великая армія" окупантів, а реально. Ми – сильний народ козацького роду, який може об’єднатися у важкі часи і зробити неможливе в реальності!

Напевно немає жодного справжнього українця, який би сидів, склавши руки, починаючи від дітей і до дорослого. Всі чимось допомагають! Звісно, не кожен може взяти зброю до рук і піти воювати, адже для цього потрібно бути готовому як фізично, так і психологічно, тому мусить хтось допомагати і в тилу.

З перших днів війни гурт "Цвіт Кульбаби" активно допомагає нашим ЗСУ, хоча ми мало що висвітлюємо. Наприклад, я, бек-вокалістка Діана, акордеоніст Василь та ударник Володя плели сітки, розвантажували та завантажували фури з їжею, які відправлялися на передову, допомагали переселенцям з одягом, басист Роман виготовляв "їжаки" під важку військову техніку.

Також активно займались творчим процесом. Після того, як "фашисти" розстріляли мирних українців, дітей, жінок в Ірпені, Бучі, Краматорську та Маріуполі, від цього болю і жахіття я написав пісню "Йду на війну". Їй ми приділили багато часу.

Щодо концертів, то виступаємо, беремо участь у благодійних заходах. Найбільше запам’ятався виступ у Дрогобичі, який проходив у центрі міста, коли на четвертій пісні почалась тривога і ми змушені були разом з людьми переховуватися у бомбосховищі!

Оскільки я є військовозобов’язаним, то з перших днів пішов у тероборону, але за станом здоров’я мені відмовили, мовляв, воюй на своєму, творчому фронті. Тоді я вирішив поїхати за кордон. У серпні на День Незалежності виступив на запрошення Канадського конгресу Українців у Вінніпезі, також там же дав Благодійний концерт, а усі зібрані кошти були відправлені українським захисникам. У той час виступив на відкритті у пластунів, де приїхало багато дітей з України, їм необхідна підтримка та спілкування.

Особисто від себе та гурту хочу привітати всіх з Днем захисників і захисниць, кожного, хто захищає свою країну і землю. Бажаю перемоги, сил і терпіння, бо перемога вже дуже близько і потрібно пам’ятати, ми зараз захищаємо незалежність України, наших дітей і їхнє майбутнє!

Слава Україні! Героям Слава!

Андрій Капраль, співак, соліст вокальної формації "Піккардійська Терція"

Впродовж цих місяців неодноразово долучався до найрізноманітнших волонтерських ініціатив. Зокрема, з "Піккардійською Терцією" брали участь у концертах і телемарафонах в Україні і за кордоном, збираючи кошти для наших на ЗСУ. Також перераховую частину коштів від продажу моєї авторської кави "Melodie di Caffè". Ще брав участь (сольно) у проєкті Радіо ПЕРШЕ "Live for Life", де слухаючи мої авторські пісні, люди донатили на українське військо.

Дорогі наші воїни! Я неймовірно щасливий, що живу з вами на одній землі, яку ви зараз звільняєте від московитської нечисті. Радію кожній звитязі, яка веде до нашої великої перемоги! Низький уклін кожному, хто щодня іде в бій і вічна пам’ять усім, хто віддав своє життя за нашу свободу! Слава Захисникам України! Хай береже вас Господь!

Дмитро Кацал, диригент, композитор, продюсер, педагог, керівник чоловічої хорової капели "Дударик"

З Дудариківської родини на фронт пішло понад 20 осіб. З 2014 року ми дотуємо 2 бригади, а з 2022 це число зросло на порядок. Не буде України – не буде і "Дударика", тому всі, без виключень, наші зусилля спрямовані на перемогу.

З четвертого дня великої війни ми відкрили прихисток Святого Лазаря для біженців. Через нього пройшло понад 500 людей. На цей момент забезпечуємо амбітний запит на безпілотник "PUNISHER", далі зимове спорядження, автомобілі, харчі та навіть екскаватор.



Диригент капели "Дударик" Кацал розповів про колег, які пішли на війну / Фото пресслужби

Та основне, це наша мистецько-дипломатична робота за кордоном. На сьогодні це 15 концертів в Польщі, Німеччині, Латвії та Австрії. Кожного ранку, щодня відчуваємо неоплатний борг перед нашими Воїнами на фронті і з цього формується порядок денний. Так буде до і після перемоги. А нашим Захисникам, кожному бажаю скорого повернення додому, живими-здоровими і з перемогою! А з поверненням за "Дударик" їм не буде соромно.

Продовжуємо збір коштів на безпілотник для 24-ої ОМБР. Чекаємо усіх 25 жовтня та 22 листопада у театрі Заньковецької на концерті, де презентуємо найкраще з репертуару "Дударика" та гостей.

ЗАЛІСКО, співак

Із самого початку війни я залишався у рідному Львові. Писав і старався підбадьорити людей у перші дні і тижні війни в мережі (у мене 275 тисяч підписників) позитивними дописами, новинами. Через кілька тижнів ми створили "Команду "А", до якої увійшли п’ятеро співаків (Анна Добриднєва, Андріана, Андрій Заліско, Андрій Князь, Артур Боссо).

З "Командою" ми дали понад 70 благодійних концертів, подолали тисячі кілометрів. За нашими підрахунками – 12 областей України. Нам вдалось зібрати 3 мільйони 250 тисяч гривень для ЗСУ. З цих коштів, на основі звітів, на передову та у військові частини доставлено: 15 автомобілів, 25 броників, військову амуніцію, багато продуктів та засобів гігієни, плюс фінансова допомога окремим бригадам.

Наша зброя також – українська пісня! Ще я записав за ці місяці дві пісні "Хлопці будем жити" і "Воля і свобода", яка вже набрала в мережі 5 мільйонів переглядів!

Вітаю наших Героїв-захисників з Днем захисників і захисниць та Святою Покровою! Бережіть себе і хай Бог помагає кожному з Вас!



Заліско вітає з Днем захисників і захисниць України / Фото пресслужби

Андріана, співачка

Я щиросердечно хочу не просто привітати усіх наших мужніх захисників та захисниць з їхнім святом, а хочу встати перед кожним з них на коліна та подякувати кожному за їхній патріотизм, їхню неоціненну роботу в захисті нашої рідної землі.

У всіх своїх інтерв‘ю ніколи не втомлююсь говорити про те, що на мою переконливу думку, зараз ці люди займають найвищий соціальний статус у нашій державі та є справжньою елітою українського суспільства!

І після нашої неминучої перемоги я, як публічна особистість, робитиму усе для того, щоб в Україні розвивався культ військового, щоб до цієї професії ми ставились з величезною повагою та вдячністю, тому що кожну хвилину маємо пам'ятати тих, завдяки кому ми можемо жити на цій землі!

Особисто я, разом з моїми колегами музикантами, під час війни вирішили воювати на нашому культурному фронті. За цей час ми дали вже 70 благодійних концертів, на яких сумарно було зібрано 3,2 мільйона гривень. За ці кошти були придбані і 15 автомобілів, і дрони, і тепловізори, і прилади нічного бачення, і продукти, і засоби гігієни, і ще багато чого необхідного для наших Героїв.



Андіана хоче, щоб військові займали найвищий статус в українському суспільстві / Фото пресслужби

Наполегливо працювати та давати благодійні концерти ми намірені доти, поки не настане наша неминуча перемога!

Петро Луцишин, один із засновників VINIL Concert agency

Понад 7 місяців ми ведемо активну волонтерську діяльність не лише як компанія VINIL Concert agency, але й як волонтери ГО МАМ. Автомобілі, каски, дрони та інше військове спорядження, одяг, буржуйки, харчування, засоби гігієни – усім цим ми забезпечуємо військових і ВПО упродовж всього часу. Сума допомоги вже давно перетнула позначку в мільйон гривень. Ми не підраховували точно, але завжди звітуємо за кожну гривню.

Крім того, ми першими відновили у Львові концертну діяльність, першими зробили великий open-air фестиваль на 1500 осіб. Активно тримаємо економічний фронт і працевлаштовуємо цілі команди фахівців івент-сфери. Ну і звичайно – проводимо збори коштів на кожному заході без виключень. Але на мою думку, вся наша діяльність не йде в ніяке порівняння з тією героїчною роботою, яку щодня виконують на передовій наші найкращі ЗСУ!

Всім нашим захисникам і захисницям хочу побажати Божої протекції, міцного здоров'я та удачі в бою, якнайбільшого знищення русні і якнайшвидшого переможного повернення додому! Хай свята Покрова вас всіх береже. Передаю привіт прекрасному звукооператору і другу Богдану Кокотайлу, який зараз в складі артилерійського підрозділу ЗСУ на передовій дає "прикурити" ворогам.

Ми переможемо! Слава Україні!



Петро Луцишин вітає з Днем захисників і захисниць України / Фото пресслужби

Сергій Федорчук, музикант, волонтер, засновник "Українського Мистецького фронту"

Цьогоріч День захисників і захисниць стосується всіх, хто невпинно працює над захистом України та її обороноздатності. Це артисти, волонтери, музиканти, викладачі, медики, водії, журналісти та безліч інших, хто жертвує свій час, кошти, енергію, ті, хто інвестує в українське військо. Зараз це єдина інвестиція, яка приносить користь та успіх.

Я пройшов шлях від черги у військкомат в перші дні війни, координатора евакуації біженців з вокзалу Львова до кордону, організатора серії вуличних, клубних та онлайн-концертів українських музикантів у Львові в рамках проєкту "ДЕШАНСОНІЗАЦІЯ" Українського Мистецького Фронту, волонтера БФ "Український Легіонер" та Медичного корпусу Львівщини, водія, менеджера підготовки автомобілів для ЗСУ і т.д.

Вважаю, що єдине питання, яке треба ставити перед собою, це "Що я зробив для перемоги у цій війні?". Бажаю кожному захиснику янгола на плечі, віри в себе та надійний тил. Молимося і будемо молитись за Вас і за всіх, хто з Вами! Повертайтесь живими, здоровими і з перемогою! Слава Україні!



Сергій Федорчук привітав усіх захисників / Фото пресслужби

Зіновій Карач, автор і виконавець власних пісень у проєкті КАРАЧ, соліст знаменитого проєкту "Notre Dam de Paris Україна" (виконавець ролі Квазімодо)

За час війни чим тільки не доводилося займатися: і вантажити фури з гуманітаркою, і купляти особисто берці для друзів, які воюють, і організовувати аукціони для ЗСУ. Там ми продавали живопис. Ну і, музика має неабияке місце в душах наших воїнів. Я веду до того, що ким би ти не був, ти завжди можеш щось зробити для нашої перемоги.

Крім іншого ми також їздили з концертами у Польщу. Там вже виступали більше для підтримки переселенців. На площах міст, щоб будь-хто міг нас почути. Зараз на фронті багато моїх друзів, мій кум. І ми стараємося закривати їхні потреби. Зброя хоч і найголовніше, але бойовий настрій не треба втрачати. Тому бажаю усім, хто зараз на фронті сили, сміливості, гарної їжі і побільше мертвої р*сні.



Зіновій Карач​ привітав усіх захисників / Фото пресслужби

Підготувала Ольга Максим'як