Звезды шоу-бизнеса и украинские артисты поделились, как они в течение этих месяцев помогали военным, а также поздравляли всех защитников и защитниц с их днем.

К слову Артисты и актеры поздравляют с Днем защитников и защитниц Украины: эксклюзивное видео

Виктор Винник, музыкант, вокалист, основатель, автор песен и фронтмен группы "МЕРИ"

Для меня лично это "Отечественная война", то есть война за независимость и право быть и существовать. Почему у нас сейчас такие достижения сегодня (и я верю, что они будут развиваться до полной победы над врагом)? А потому, что у нас нет разделения армия и народ. У нас народная армия.

Во враге видно четкое разочарование, что их вооруженные силы сами по себе, а общество – само по себе. Поэтому они обречены, я считаю. Мы же обречены на победу!

Мы всегда помогаем на своих концертах нашим бесстрашным ВСУ. За эти месяцы были десятки концертов по сбору средств, концерты в госпиталях для раненых бойцов. Это музыкальное волонтерское движение не останавливается ежедневно.

Все знают, что многие артисты сменили гитары на автоматы. Все знают имена Хливнюка. Положинского и других ребят, а я хотел бы вспомнить и передать привет может не таким известным, но также классным и крутым людям. К примеру, в одной из поездок я встретил Макса Лана, работавшего на "Радио Люкс", еще один из ведущих "люксов" – фронтмен группы "Бетон", панк-рок банды из Львова – Андрей Жолоб, который служит военным медиком, врачом.

Именно поэтому у нас нет распределения, мы все солдаты на этой войне, на разных фронтах, но в объединении одной целью – победой!

Благодарю наших Защитников и желаю как можно скорее вернуться живыми и здоровыми с Победой!

Олег Собчук, музыкант, вокалист, основатель и фронтмен группы "СКАЙ"

С начала войны группа СКАЙ передала на нужды ВСУ более 4 миллионов гривен и сделала более 120 выступлений: как Олег Собчук сольно, так и полным составом группы, как в Украине, так и за рубежом. В течение войны группа СКАЙ поддерживала и поддерживает наших бойцов своими выступлениями, поднимая их боевой дух в тылу и на передовой, посещая раненых в военных госпиталях и помогая с гуманитарным и фармацевтическим обеспечением больниц. Лозунг группы СКАЙ – #помогаем побеждаем.



Олег Собчук поздравил с Днем защитников и защитниц Украины / Фото прессслужбы

Дорогие наши защитники и защитницы, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем защитника и защитницы Украины, а также с Днем казачества. Спасибо за Вашу отвагу и смелость! Мы, как одно целое, весь украинский народ на защите своего государства, свободы и независимости. Помогаем – побеждаем!

Слава Вооруженным силам Украины!

Александр Божик, скрипач-виртуоз, композитор

С началом активной фазы нападения российской федерации на Украину отложил скрипку на долгий период. Морально и физически не мог заниматься своим привычным трудом, но понимал, что должен как-то присоединиться к спасению нашего государства. Начал с самого простого – помогал разгружать фуры и машины с гуманитарной помощью. Когда меня узнали как скрипача, то сразу назначили старшим над грузчиками, чтобы я не травмировал руки. В то время (а это был конец февраля и весь март) в нашем Гуманитарном штабе во Львове во Дворце Искусств работы было очень и очень много. И днем, и ночью со всего мира к нам ехала помощь, поэтому моей задачей было быстро и качественно организовать работу около ста грузчиков.

Сейчас, когда штабов стало больше, а помощи поменьше, то вернулся к привычному ритму жизни. Благотворительные концерты, сборы средств, закупка медикаментов, везде, где могу пригодиться – отзываюсь. Недавно вернулся из Испании, где вместе с Ириной Федишин и другими артистами мы за вырученные с концертов средства купили БМП, около 20 машин на передовую, 2 грузовика и машину скорой помощи. И это только с одного концерта! Считаю, что каждый должен делать все возможное и невозможное, чтобы приблизить нас к победе.

Горжусь, как наш народ проявляет смелость на поле боя, как наши люди, несмотря на свою профессию, становятся воинами ВСУ, и как наши волонтеры как в Украине, так и за ее пределами объединяются ради общей мечты. А мечта у нас одна – изгнать всю эту нечисть из наших земель, и, наконец, начать жить нормальной жизнью. Не забывать всех, кто отдал жизнь за нас, и беречь тех, кто станет лидером в будущем. Все будет Украина!

Олег Скрипка, музыкант, продюсер, лидер группы "Вопли Видоплясова"

Война – самое сложное испытание, которое возможно. Каждый день мы помогаем, поддерживаем украинцев и приближаем нашу победу над врагом. С начала полномасштабного вторжения мы организовали множество концертов, теплых неформатных встреч с нашими защитниками и защитницами в воинских частях. Каждый концерт дает нам еще большую уверенность в том, что защищать и поддерживать культурный фронт в это темное для страны время сейчас очень важно. Ибо каждая улыбка, каждый искренний взгляд, каждые объятия благодарности и каждое спетое вместе с нами слово гимна это подтверждают.

На собранные с концертов средства нам удалось организовать помощь, а именно стратегическую медицину и направить ее в военный госпиталь в город Днепр, периодически перечислять финансовую помощь в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет", гуманитарную помощь в виде термобелья, электроники, берцы, продукты, высокотехнологичный тепловизор для батальона в котором служит наш гитарист – Евгений Рогачевский. В общей сложности более полумиллиона евро было собрано на помощь Украине в течение европейского тура при нашем участии. Также нами был основан канал в телеграмме "Сильные духом" – для преодоления жизненных затруднений. Помощь психологов – волонтеров, чтобы значительно улучшить свое эмоциональное состояние и принимать эффективные решения.



Олег Скрипка поздравляет все украинское войско с праздником / Фото прессслужбы

Дорогие украинцы, наши славные воины, Вас поздравляю с Днем защитника Отечества, с Днем казачества и со святой Покровой. Счастья, здоровья, всего самого прекрасного! Победы нам, нашей родной Украине, процветания и мира. Слава Украине! Героям Слава!

Ivan NAVI, певец

Сегодня особый праздник для всех украинцев, потому что почти в каждой семье есть те, кто пошел защищать Украину на передовую.

Поздравляю всех защитников и защитниц – вы те, кто дарит нам каждый новый день в свободной Украине, и это наиболее ценно. А мы всеми возможными способами и средствами стараемся обеспечить вам прочный тыл.

У меня сейчас несколько друзей на передовой и будущий кум, так что знаю, какую высокую цену платят все наши герои за покой украинцев. Уверен, что 14 октября должен стать одним из самых главных праздников нашей страны, как день победы Украины в войне с россией, которую благодаря вам мы обязательно будем скоро праздновать. Вы творите историю. Благодарю вас за ваш несгибаемый дух!



Ivan NAVI поздравил с Днем защитников и защитниц Украины / Фото прессслужбы

Лесик, украинский певец и музыкант, фронтмен группы "Лесик Сам"

С первых дней войны я пошел добровольцем в ТРО и до конца июня прослужил в ВСУ. Далее был комиссован по состоянию здоровья. Так бывает… Но сегодня не об этом.

Сейчас активно участвую в сборе средств для разных наших потребностей в разных уголках Украины. Я мечтаю организовать большой концерт именно для ребят, с которыми служил в 103-й бригаде и 65-м батальоне. И я это точно сделаю!

Сегодня поздравляю всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и с Днем защитников и защитниц нашей Родины. Желаю нам немного терпения и скорой победы, ведь она уже не за горами. Всех обнимаю, ведь каждый из нас сейчас воин.

Слава Украине! Героям Слава!



Лесик поздравляет с Днем защитников и защитниц Украины / Фото прессслужбы

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Julik, шоумен, певец, саундпродюсер и ведущий мероприятий

Для каждого из нас победа Украины – это то, чем живет каждый из нас. Все пытаются приблизиться к цели. Мы, как артисты, в свою очередь всесторонне содействуем этому на своем, культурном фронте: песней, средствами, собранными на концертах, волонтерской деятельностью.

С большим уважением и благодарностью хочу пожелать всем защитникам и защитницам крепкого здоровья. Чтобы каждый вернулся домой и обнял самого близкого человека! Наше оружие – наше единение, а у нас оно, поверьте, самое лучшее! Вместе мы сможем одолеть любого врага!

Украина больше всего! С Днем защитника и защитницы, Украина!

Василий Марущак, лидер группы "Цвет Кульбабы"

Я горжусь нашими защитниками и защитницами, потому что они показали всему миру, что мы сильная нация не на бумаге или словах, как "великая армия" оккупантов, а реально. Мы сильный народ казацкого рода, который может объединиться в трудные времена и сделать невозможное в реальности!

Наверное, нет ни одного настоящего украинца, который бы сидел, сложа руки, начиная от детей и до взрослого. Все чем-то помогают! Конечно, не каждый может взять оружие в руки и пойти воевать, ведь для этого нужно быть готовым как физически, так и психологически, поэтому кто-то должен помогать и в тылу.

С первых дней войны группа "Цвет Кульбабы" активно помогает нашим ВСУ, хотя мы мало что освещаем. Например, я, бэк-вокалистка Диана, аккордеонист Василий и ударник Володя плели сетки, разгружали и загружали фуры с едой, которые отправлялись на передовую, помогали переселенцам с одеждой, басист Роман изготавливал "ежи" под тяжелую военную технику.

Также активно занимались созидательным процессом. После того, как "фашисты" расстреляли мирных украинцев, детей, женщин в Ирпене, Буче, Краматорске и Мариуполе, от этой боли и ужаса я написал песню "Иду на войну". Ей мы уделили много времени.

Что касается концертов, то выступаем, участвуем в благотворительных мероприятиях. Больше всего запомнилось выступление в Дрогобыче, которое проходило в центре города, когда на четвертой песне началась тревога и мы вынуждены были вместе с людьми прятаться в бомбоубежище!

Поскольку я военнообязанный, то с первых дней пошел в терроборону, но по состоянию здоровья мне отказали, мол, воюй на своем, творческом фронте. Тогда я решил уехать за границу. В августе в День Независимости выступил по приглашению Канадского конгресса Украинцев в Виннипеге, также там же дал Благотворительный концерт, а все собранные средства были отправлены украинским защитникам. В то время выступил на открытии пластунов, где приехало много детей из Украины, им необходима поддержка и общение.

Лично от себя и группы хочу поздравить всех с Днем защитников и защитниц, каждого, кто защищает свою страну и землю. Желаю победы, сил и терпения, потому что победа уже очень близка и нужно помнить, мы сейчас защищаем независимость Украины, наших детей и их будущее!

Слава Украине! Героям Слава!

Андрей Капраль, певец, солист вокальной формации "Пиккардийская Терция"

В течение этих месяцев неоднократно приобщался к разным волонтерским инициативам. В частности, с "Пиккардийской Терцией" участвовали в концертах и ​​телемарафонах в Украине и за рубежом, собирая средства для наших в ВСУ. Также перечисляю часть средств от продажи моего авторского кофе "Melodie di Caffè". Еще участвовал (сольно) в проекте Радио ПЕРВОЕ "Live for Life", где, слушая мои авторские песни, люди донатили на украинское войско.

Дорогие наши воины! Я невероятно счастлив, что живу с вами на одной земле, которую вы сейчас освобождаете от московитской нечисти. Радуюсь каждой извитяге, ведущей к нашей великой победе! Низкий поклон каждому, кто каждый день идет в бой и вечная память всем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу! Слава Защитникам Украины! Да хранит вас Господь!

Дмитрий Кацал, дирижер, композитор, продюсер, педагог, руководитель мужской хоровой капеллы "Дударик"

Из Дудариковской семьи на фронт ушло более 20 человек. С 2014 года мы дотируем 2 бригады, а с 2022 года это число выросло на порядок. Не будет Украины – не будет и "Дударика", поэтому все, без исключений, наши усилия направлены на победу.

С четвертого дня великой войны мы открыли приют Святого Лазаря для беженцев. Через него прошли более 500 человек. На данный момент обеспечиваем амбициозный запрос на беспилотник "PUNISHER", далее зимнее снаряжение, автомобили, продовольствие и даже экскаватор.



Дирижер капеллы "Дударик" Кацал рассказал о ушедших на войну коллегах / Фото прессслужбы

Но основное это наша художественно-дипломатическая работа за рубежом. На сегодняшний день это 15 концертов в Польше, Германии, Латвии и Австрии. Каждое утро, каждый день чувствуем неоплатный долг перед нашими Воинами на фронте и из этого формируется повестка дня. Так будет до и после победы. А нашим Защитникам, каждому желаю скорого возвращения домой, живыми-здоровыми и с победой! А с возвращением за Дударик им не будет стыдно.

Продолжаем сбор средств на беспилотник для 24-й ОМБР. Ждем всех 25 октября и 22 ноября в театре Заньковецкой на концерте, где презентуем лучшее из репертуара "Дударика" и гостей.

ЗАЛиСКО, певец

С начала войны я оставался в родном Львове. Писал и старался подбодрить людей в первые дни и недели войны в сети (у меня 275 тысяч подписчиков) положительными сообщениями, новостями. Через несколько недель мы создали "Команду "А", в которую вошли пятеро певцов (Анна Добрыднева, Андриана, Андрей Залиско, Андрей Князь, Артур Боссо).

С "Командой" мы дали более 70 благотворительных концертов, преодолели тысячи километров. По нашим подсчетам – 12 областей Украины. Нам удалось собрать 3 миллиона 250 тысяч гривен для ВСУ. Из этих средств, на основе отчетов, на передовую и воинские части доставлено: 15 автомобилей, 25 броников, военную амуницию, много продуктов и средств гигиены, плюс финансовая помощь отдельным бригадам.

Наше оружие тоже – украинская песня! Еще я записал за эти месяцы две песни "Ребята будем жить" и "Воля и свобода", которая уже набрала в сети 5 миллионов просмотров!

Поздравляю наших Героев-защитников с Днем защитников и защитниц и Святой Покровом! Берегите себя и да поможет Бог каждому из Вас!



Залиско поздравляет с Днем защитников и защитниц Украины / Фото прессслужбы

Андриана, певица

Я чистосердечно хочу не просто поздравить всех наших мужественных защитников и защитниц с их праздником, а хочу встать перед каждым из них на колени и поблагодарить каждого за их патриотизм, их неоценимую работу в защите нашей родной земли.

Во всех своих интервью никогда не устаю говорить о том, что, по моему убедительному мнению, сейчас эти люди занимают самый высокий социальный статус в нашем государстве и являются настоящей элитой украинского общества!

И после нашей неизбежной победы я, как публичная личность, буду делать все для того, чтобы в Украине развивался культ военного, чтобы к этой профессии мы относились с огромным уважением и благодарностью, потому что каждую минуту должны помнить тех, кому мы можем жить на этой земле!

Лично я вместе с моими коллегами музыкантами во время войны решили воевать на нашем культурном фронте. За это время мы дали уже 70 благотворительных концертов, на которых было собрано 3,2 миллиона гривен. За эти средства были приобретены и 15 автомобилей, и дроны, и тепловизоры, и приборы ночного видения, и продукты, и средства гигиены, и многое еще необходимое для наших Героев.



Андиана хочет, чтобы военные занимали самый высокий статус в украинском обществе / Фото прессслужбы

Упорно работать и давать благотворительные концерты мы намерены, пока не наступит наша неизбежная победа!

Петр Луцишин, один из основателей VINIL Concert agency

Более 7 месяцев мы ведем активную волонтерскую деятельность не только как компания VINIL Concert agency, но и как волонтеры ОО МАМ. Автомобили, каски, дроны и другое военное снаряжение, одежда, буржуйки, питание, средства гигиены – всем этим мы обеспечиваем военных и ВПЛ на протяжении всего времени. Сумма пособия уже давно пересекла отметку в миллион гривен. Мы не подсчитывали точно, но всегда отчитываемся за каждую гривну.

Кроме того, мы первыми возобновили во Львове концертную деятельность, первыми сделали большой open-air фестиваль на 1500 человек. Активно держим экономический фронт и трудоустраиваем целые команды специалистов ивент-сферы. Ну и конечно – проводим сборы средств на каждом мероприятии без исключений. Но по моему мнению, вся наша деятельность не идет ни в какое сравнение с той героической работой, которую каждый день выполняют на передовой наши лучшие ВСУ!

Всем нашим защитникам и защитницам хочу пожелать Божьей протекции, крепкого здоровья и удачи в бою, величайшего уничтожения русских и скорейшего победного возвращения домой! Пусть святая Покрова вас всех хранит. Передаю привет прекрасному звукооператору и другу Богдану Кокотайлу, который сейчас в составе артиллерийского подразделения ВСУ на передовой дает прикурить врагам.

Мы победим! Слава Украине!



Петр Луцишин поздравляет с Днем защитников и защитниц Украины / Фото прессслужбы

Сергей Федорчук, музыкант, волонтер, основатель "Украинского Художественного фронта"

В этом году День защитников и защитниц касается всех, кто постоянно работает над защитой Украины и ее обороноспособности. Это артисты, волонтеры, музыканты, преподаватели, медики, водители, журналисты и множество других жертвующих свое время, средства, энергию, инвестирующих в украинское войско. Сейчас это единственная инвестиция, которая приносит пользу и успех.

Я прошел путь от очереди в военкомат в первые дни войны, координатора эвакуации беженцев с вокзала Львова до границы, организатора серии уличных, клубных и онлайн-концертов украинских музыкантов во Львове в рамках проекта "ДЕШАНСОНИЗАЦИЯ" Украинского Художественного Фронта, волонтера БФ "Український Лег и Медицинского корпуса Львовщины, водителя, менеджера по подготовке автомобилей для ВСУ и т.д.

Считаю, что единственный вопрос, который нужно задавать перед собой, это "Что я сделал для победы в этой войне?". Желаю каждому защитнику ангела на плече, вере в себя и надежному тылу. Молимся и будем молиться о Вас и о всех, кто с Вами! Возвращайтесь живыми, здоровыми и с победой! Слава Украине!



Сергей Федорчук поздравил всех защитников / Фото пресс-службы

Зиновий Карач, автор и исполнитель собственных песен в проекте КАРАЧ, солист знаменитого проекта "Notre Dam de Paris Украина" (исполнитель роли Квазимодо)

За время войны чем только не приходилось заниматься: и грузить фуры с гуманитаркой, и покупать лично берцы для воюющих друзей и организовывать аукционы для ВСУ. Там мы продавали живопись. Ну и, музыка имеет большое место в душах наших воинов. Я веду к тому, что кем бы ты ни был, ты всегда можешь что-то сделать для нашей победы.

Кроме прочего, мы также ездили с концертами в Польшу. Там уже выступали больше для поддержки переселенцев. На площадях городов, чтобы кто-нибудь мог нас услышать. Сейчас на фронте много моих друзей, мой кум. И мы стараемся закрывать их потребности. Оружие хоть и самое главное, но боевое настроение не нужно терять. Поэтому желаю всем, кто сейчас на фронте силы, смелости, хорошей пищи и побольше мертвой пищи.



Зиновий Карач поздравил всех защитников / Фото прессслужбы

Подготовила Ольга Максимяк