14 жовтня українці дякують усім військовим структурам України за їхній захист у час повномасштабної війни Росії. До них також можна віднести і волонтерів, і рятувальників, і лікарів, загалом усіх, хто рятує та боронить майбутнє країни. До рясних привітань долучились Святослав Вакарчук, Коля Сєрга, Леся Нікітюк, Тіна Кароль, Дзідзьо та багато інших зірок.

До слова Артисти та актори вітають з Днем захисників і захисниць України: ексклюзивне відео

Найяскравіші привітання артистів читайте нижче.

Святослав Вакарчук

З початку повномасштабної агресії ми дали понад 150 виступів для наших воїнів, були у понад 30 бригадах і за цей час військові стали моїми найкращими друзями. Це світлі люди, які рятують нашу державу, роблять найголовнішу на сьогодні роботу – бережуть нашу Батьківщину. Сьогодні маю за честь вітати і дякувати кожному і кожній з них! Разом до Перемоги. З Днем захисників і захисниць України!

Леся Нікітюк

Я не знаю де ще так відчайдушно захищають свою землю, свою країну! З Днем захисників і захисниць України! Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці і з Днем Українського Козацтва! Бажаю здоров’я! Бажаю перемоги! Бажаю миру! Немає меж нашої вдячності, нашої віри, поваги і шани! Дякую всім, хто боронить нашу Україну! Низький уклін! Віримо в ЗСУ!

Тіна Кароль

Мої щирі вітання з Днем захисників та захисниць України! Ветерани, воїни запасу, учасники війни, захисники та захисниці! Вашим родинам та безумовно вашим батькам низький уклін! Тільки кращі з кращих взяли на себе відповідальність піти до лав Збройних Сил України. Мужність, честь, відвага – це саме про вас.

Ми на своєму фронті так само допомагаємо Вам усім аби підтримати вас, аби весь світ знав, які славетні наші ЗСУ, наші воїни, наша культура, яка потужна в нас нація! Бажаю мирного неба над головою та підвищення по службі. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!

Бумбокс

Зі святом герої! Зі святом захисниці та захисники! Про вас будуть складати легенди. Наша повага та любов до вас не знає меж.

Коля Сєрга

Цей день не може зватись звично – професійним святом. І з ним неможливо просто привітати і побажати чогось звичного і прохідного. Сьогодні – день людей, які тримають наше небо. І з красивої метафори це перетворилось на звичайнісіньку правду. Завдяки ним ми тепер віримо в супергероїв. І знаємо: вони носять пікселі і берці! А зовсім не дивні трико із коміксів.

Але їхня суперсила – із тих, яку не осягнути найіменитішим сценаристам світу. Наші супергерої – це звичайні люди, потиснути руку яким їдуть президенти і суперзірки. Завдяки ним – наша вранішня чашка кави. Завдяки ним – обійми наших найрідніших. Завдяки ним – вчора, сьогодні і завтра – в багатьох містах люди підуть на роботу. Магазини в багатьох містах працюватимуть, хліб пектимуть, пошта дійде вчасно… Життя триває – тут і зараз. І це, багато в чому, – їхня заслуга.

Дзідзьо

Вітаю наших захисників і захисниць. З Днем Захисника України!

Катерина Осадча

Героям слава!!! Нам тепер не потрібно особливого дня, аби сказати про безмежну вдячність нашим Героям. Сьогодні буде багато слів, багато світлин, а мені дуже б хотілося звернутися до наших жінок військових. Ви втілення всіх жінок світу і одночасно взірець для кожної жінки у світі, що боронить своє, оберігає своє, але не втрачає свого головного жіночого. Я захоплююсь кожною, ви долаєте незручності в формі, фарбуєте очі попри все і ви стоїте пліч-о-пліч з військовими чоловіками і думаю, що іноді навіть і їх підтримуєте, адже жінка створена саме так, не може не підтримувати всіх навколо, навіть якщо самій важко.

Дівчата і хлопці, низькій уклін, невимовна вдячність за кожен ваш крок, нехай цей день принесе кожному оберіг, нехай Покрова вас береже. З вашим днем!

Руслана

Слава Україні! Символічно, що саме в день Покрови Пресвятої Богородиці ми відзначаємо День захисників і захисниць. Сьогодні у всьому цивілізованому світі немає людини, яка б не молилася за українців на фронті. Сьогодні ми, українці, захищаємо всю цивілізацію.

Ви… ми… – всі захисники. Це надзвичайно сильно відчувати, що ти захищаєш щось світле – Землю, любов, матір, дітей, людей, яких навіть не знаєш, але всі вони є однією великою родиною. Таке захищати варто! Я дякую за те, що ви, всі наші захисники, які зараз в окопах, робите це від серця і серцем. Це та зброя, у яку я вірю найбільше…

KAZKA

Супергерої живуть серед нас. І це – наші захисники й захисниці! Ми пишаємось вами, ми підтримуємо вас, ми надихаємось вашою силою, витримкою й характером та любимо всім серцем. Сьогодні й кожного дня! З вашим днем, любі! Тримайтесь, бережіть себе, а ми — поруч.