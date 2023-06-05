Через росіян концерт Артема Пивоварова у Швейцарії теж ледь не скасували: реакція артиста

У Швейцарії активно діє кремлівська пропаганда. Там через росіян скасували концерт одного українського артиста Олега Скрипки. Тепер з цим зіткнувся Артем Пивоваров. Але, попри цинічні заяви росіян, його концерт 5 червня в Цюріху таки відбудеться, хоч і на іншій локації.

Цього ж місяця там мав виступити Олег Скрипка. Проте благодійний концерт артиста скасували, звинувативши його у "підтримці фашизму".

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Концерт Пивоварова ледь не скасували

Кремлівська пропаганда взялася і за Артема Пивоварова. Росіяни домоглися скасування концерту співака, який мав відбутися 5 червня в Цюріху.

"Місцева влада разом з організаторами стадіону "Динамо" в Цюріху скасувала наш виступ за день до його проведення, назвавши мене "ультраправим радикалом", – розповів Пивоваров.

За його словами, про це заявили, посилаючись на відео, де він допомагає українським військовим.

У нас в країні війна. І я, будучи свідком постійних обстрілів, присвячую себе популяризації української культури та проведенню благодійних концертів, щоб наблизити перемогу України. Як це можна назвати підтримкою ультраправої ідеології, коли ти сам є противником цього? Тобто зараз кожен, хто захищає країну – від президента до волонтера – є ультраправим?,

– не розуміє Артем.

Де пройде концерт Пивоварова

Пивоваров заявив, що попри це концерт у Цюриху відбудеться у понеділок, 5 червня. Але українському артисту довелося змінити місце проведення свого виступу. Концерт пройде о 21:00 у ресторані "Салмен", що за адресою Uitikonerstrasse 17, CH-8952 Schlieren.

"Просимо не повертати квитки, адже ми разом допомагаємо Україні. І ми зробили все, щоб наш благодійний концерт відбувся", – додав Артем.

До слова, раніше Артем Пивоваров емоційно звернувся до тих людей, які кажуть, що концерти не на часі. Він заявив, що завдяки цьому його команда допомагає ЗСУ, зокрема вже майже рік щотижня відправляють на фронт необхідні речі, серед яких автомобілі, амуніція, прилади військової техніки.