В этом же месяце там должен был выступить Олег Скрипка. Однако благотворительный концерт артиста отменили, обвинив его в "поддержке фашизма"

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Концерт Пивоварова чуть не отменили

Теперь кремлевская пропаганда взялась и за Артема Пивоварова. Россияне добились отмены концерта певца, который должен пройти 5 июня в Цюрихе.

"Местные власти вместе с организаторами стадиона "Динамо" в Цюрихе отменили наше выступление за день до его проведения, назвав меня "ультраправым радикалом", – рассказал Пивоваров.

По его словам, об этом заявили, ссылаясь на видео, где он помогает украинским военным.

У нас в стране – война. И я, являясь свидетелем постоянных обстрелов, посвящаю себя популяризации украинской культуры и проведению благотворительных концертов, чтобы приблизить победу Украины. Как это можно назвать поддержкой ультраправой идеологии, когда ты сам являешься противником этого? То есть сейчас каждый, кто защищает страну – от президента до волонтера – ультраправый?

– не понимает Артем.

Где пройдет концерт Пивоварова

Пивоваров заявил, что, несмотря на это, концерт в Цюрихе состоится в понедельник, 5 июня. Но украинскому артисту пришлось сменить место проведения своего выступления. Концерт пройдет в 21:00 в ресторане "Салмэн" по адресу Uitikonerstrasse 17, CH-8952 Schlieren.

"Просим не возвращать билеты, мы ведь вместе помогаем Украине. И мы сделали все, чтобы наш благотворительный концерт состоялся", – добавил Артем.

К слову, раньше Артем Пивоваров эмоционально обратился к тем людям, которые говорят, что концерты не ко времени. Он заявил, что благодаря этому его команда помогает ВСУ, в частности, уже почти год еженедельно отправляют на фронт необходимые вещи, среди которых автомобили, амуниция, приборы военной техники.