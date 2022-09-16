Известный певец Артем Пивоваров ездит с концертами по городам Украины. На днях он выступил в Каменце-Подольском, где произошла очень трогательная ситуация.

Смотрите также "Война убивает все дороже": в Херсоне умер отец Миши Романовой из "ВИА Игры"

Почему Пивоваров остановил концерт

Во время выступления исполнителя юный мальчик, очевидно, подошел поближе к сцене. На глазах у него были слезы, что заметил Артем Пивоваров. Он остановил концерт, потому что решил поддержать маленького украинца.

"Говорят, что мужчины не плачут, но это не правда. Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции. Впереди в твоей жизни будет много моментов, когда ты будешь разочаровываться в людях, иногда и в своих мыслях тоже, но эти вещи делают нас сильнее. Ты потерял близкого человека, каждый взрослый человек чувствовал это, но ты почувствовал это в таком юном возрасте и обидно за это", – сказал певец мальчику.

Я чувствовал то же самое... Самое главное, что этот человек, о котором ты помнишь, он оставил самые лучшие мысли о себе. Это важно, потому что, если ты вспоминаешь о нем сегодня, если ты плачешь в честь этого человека, то этот человек был особенным и делал особые вещи в своей жизни,

– добавил он.

В инстаграме Артем Пивоваров добавил, что очень важно в это время войны поддерживать друг друга. "Этот парень остановил наш концерт… Говорить важно! Поддерживать – еще важнее! Не забывайте об этом… особенно сейчас".

Артем Пивоваров поддержал мальчика на концерте: видео

Щемящее видео быстро разлетелось в сети. Оно коснулось сердца каждого, кто его просмотрел. Поклонники в комментариях признаются, что после ролика трудно сдержать слезы.

"Больно, очень больно";

"Артем, ты молодец. Этому мальчику как никогда требовалась такая поддержка";

"Боже, как же больно смотреть это видео";

"Да сама слезы вытерла. Артем, оставайся таким же добрым и отзывчивым";

"Твоей человечности и поддержке нет цены";

"И я теперь плачу, вместе с мальчиком";

"Это невозможно… сердце рвется на куски, когда вижу детские слезы";

"За что? За что так страдают наши дети?";

"Сердце кроется. Почему наши дети должны все это переживать".

Напомним, Артем Пивоваров недавно отреагировал на освобождение Вооруженными Силами родного Волчанска. Он поблагодарил украинских воинов и показал фото из города.