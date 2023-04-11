Прямо со сцены Артем Пивоваров поставил на место мужчину и вступился за девушек, потому что не может закрывать глаза, когда женщинам угрожают физической расправой. Как это было, смотрите видео дальше.

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Артем Пивоваров "наехал" на мужчину на своем концерте

Вы как мужчина имейте уважение к женщине. Сказать женщине, что вы ее ударите, серьезно? Я просто не как певец сейчас, я как человек вам отвечаю. Это абсурд. Это неуместно, это ваша слабость,

– сказал Артем Пивоваров со сцены.

Уже в подписи музыкант добавил, что за хамство в сторону женщины в его родном Волчанске "в "кабинет прилетало" сразу", никаких бесед никто не проводил. Кроме того, Пивоваров напомнил, что воспитывали его женщины, отца не было, поэтому он априори против какой-либо агрессии в их сторону.

Я никогда не проходил мимо таких ситуаций в своей жизни и никогда не стоял в стороне, когда мужчины позволяли себе грубость в адрес женщины. Я смело подчеркну, что не буду терпеть на своих концертах буллинга, жестокости, запугивания и угрожение женщине физической расправой от мужчин, которым не нравятся танцы зрителей у сцены. Я призываю мужчин на моих концертах быть мужчинами, а не нелюдями. Иначе в следующий раз я буду общаться с вами не как артист", – написал певец и пошутил о "волчанском подходе".

Кстати, поклонница Пивоварова призналась, что на одном из его концертов уже был неприятный инцидент: "Тоже была ситуация на твоем концерте – мужчина начинает толкаться на наши места, мы ему сказали типа "не толкайтесь", вежливо сказали, а он посмотрел на нас как какой-то, простите, наркоман, думала, он сейчас нас побьет".

Артист не проигнорировал и пообещал, что не даст зрителям оскорблять друг друга.

Я никогда не дам на концерте никого оскорбить! Закрывать глаза я не буду,

– пообещал Артем Пивоваров.

Скриншот из инстаграма Артема Пивоварова

Кроме того, певец заявил, что из-за войны не может перебирать сценами, но после победы будет проводить концерты на крупнейших площадках страны, где все будут чувствовать себя комфортно – и те, кто пришел потанцевать, отпустить накопленные эмоции, и те, кому хочется посидеть.