Артем Пивоваров неочікувано заспівав з Поляковою: як звучить лірика на вірш Лесі Українки

Артем Пивоваров презентував нову пісню в межах проєкту "Твої вірші, мої ноти". Цього разу він заспівав у дуеті з Олею Поляковою й виконав композицію на вірш Лесі Українки.

Українські виконавці Оля Полякова та Артем Пивоваров випустили спільний трек. Цього разу зірки представили бачення творчості поетеси та письменниці Лесі Українки.

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Пивоваров та Полякова презентували пісню "Тішся"

Як розповіли знаменитості, пісня нагадує про те, що важливо дивитися на світ широко і не забувати про внутрішню дитину. Адже в дитинстві ми багато мріємо, тож і в дорослому віці не слід забувати про те, що самі творимо своє майбутнє.

Ця ідея дитинства відобразилась у відео. У кліпі показали мольберти з чистими полотнами, які є символом нових можливостей. Ми можемо брати в руки фарби та розфарбовувати життя так, як заманеться. Це стосується і картини українського народу.

Леся Українка зробила великий внесок у розвиток культури, сприяла формуванню важливих ментальних рис українців. Тож я не міг оминути увагою цю видатну постать. Її творчість несе у собі національну ідею, зокрема нагадує про цінність волі та сили духу. Зараз ми транслюємо цю ідею на весь світ,

– поділився Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров і Оля Полякова – "Тішся": дивіться відео онлайн

Оля Полякова натомість розповіла, що хотіла звернутися в пісні до дітей, які травмовані та налякані через війну. "Саме через цю пісню “Тішся" ми з Артемом звертаємося до дітей і дорослих словами Лесі Українки про те, що не потрібно забувати радіти кожній миті дитинства, мріяти і бути вільними у своїх думках та прагненнях".

Свої частини відеороботи артисти знімали окремо: Артем – в горах Словенії, Оля – на Дніпрі в Україні. Для глядача співачка постала в незвичному для неї ніжному образі.

Хто з зірок вже взяв участь у проєкті "Твої вірші, мої ноти"