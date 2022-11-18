Артем Пивоваров ледь не травмувався на концерті: за що він розлютився на фанатів

Український артист Артем Пивоваров давав концерт, але прихильниці вирішили привернути його увагу не надто приємним способом. Вони розв'язали його шнурки, аби той нахилився їх зав'язати та дати їм свій автограф. Такий вчинок співак не оцінив.

Молодий виконавець Пивоваров зараз дає чимало концертів в Україні, через що у нього збільшується фан-база. Проте захоплення шанувальників інколи переходить межі, і одним з таких прикладів хлопець поділився в інстаграмі.

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Пивоваров опублікував відео зі словами: "Як вважаєте, це нормально?", де показав, як зав'язує шнурки свого взуття. На фоні чути сміх дівчат, які не відчули сорому за свої дії, на що артист гнівно відповів:

От що? Який сенс цього? Щоб я просто розбив собі голову? Ну клас! Ну це просто супер... Як закінчити концерт максимально швидко. Просто розв'язати йому шнурки, щоб він розбив собі голову. Вже б краще зняли одяг з мене,

– сказав розлючений Артем.

У коментарях до відео підписники підтримали виконавця та почали обурюватись, що дівчата забули про особисті кордони й безпеку:

"Особисті кордони, повага до артиста". Ні, не чули";

"Іспанський сором";

"І це відео має показати кожному, що потрібно думати перед тим, як щось робити та пам'ятати про особисті кордони кожного і артиста у тому числі";

"Не можна так робити";

"А якби справді артист травмувався чи травмував ще когось? Ви б не просто начудили, а зробили тілесні ушкодження, забрали б у інших можливість відпочити і радіти, і підвели б наших хлопців і дівчат на передку, які отримують допомогу з цих концертів…";

"Намагаються привернути на себе увагу будь-яким способом… Не думають про наслідки";

"Жах, весь концерт спостерігали за неадекватною поведінкою тих людей і дивувалися, як може бути так байдуже на особисті кордони інших. Цей вчинок просто добив";

"Це маразм на всю голову! Неповага!!!! Ось ці облапування, шнурівки розв'язувати, ще якусь фігню творити, а як же особисті кордони, повага, і все чому вчили батьки?".

Зазначимо, що це не перший інцидент за останні дні, коли фанати не стримують своїх емоцій та шкодять кумирам. На концерті в Гаррі Стайлза у Лос-Анджелесі глядач кинув у співака жменю цукерок – одна з них потрапила в око виконавцю. Відео можна побачити тут.