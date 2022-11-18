Молодой исполнитель Пивоваров сейчас дает немало концертов в Украине, поэтому у него увеличивается фан-база. Однако восхищение поклонников иногда переходит границы, и одним из таких примеров парень поделился в инстаграмме.

К слову После песни с немкой: Jerry Heil и Alyona Alyona записали трек с польским рэпером

Пивоваров опубликовал видео со словами: "Как считаете, это нормально?", где показал, как завязывает шнурки своей обуви. На фоне слышен смех девушек, не почувствовавших стыда за свои действия, на что артист гневно ответил:

Вот что? Каков смысл этого? Чтобы я просто разбил себе голову? Ну, класс! Ну, это просто супер... Как закончить концерт максимально быстро. Просто развязать ему шнурки, чтобы он разбил себе голову. Уж лучше сняли бы одежду с меня,

– сказал разъяренный Артем.

В комментариях к видео подписчики поддержали исполнителя и начали возмущаться тем, что девушки забыли о личных границах и безопасности:

"Личные границы, уважение к артисту". Нет, не слышали";

"Испанский стыд";

"И это видео должно показать каждому, что нужно думать перед тем, как что-то делать и помнить о личных границах каждого и артиста в том числе";

"Нельзя так делать";

"А если бы действительно артист травмировался или травмировал еще кого-то? Вы бы не просто учуяли, а нанесли телесные повреждения, забрали бы у других возможность отдохнуть и радоваться, и подвели бы наших ребят на передке, которые получают помощь из этих концертов…";

"Пытаются привлечь на себя внимание любым способом… Не думают о последствиях";

"Ужас, весь концерт наблюдали за неадекватным поведением тех людей и удивлялись, как может быть так безразлично личные границы других. Этот поступок просто добил";

"Это маразм на всю голову! Неуважение!!!! Вот эти облапывания, шнуровки решать, еще какую-то фигню творить, а как же личные границы, уважение, и все чему учили родители?".

Это не первый инцидент за последние дни, когда фанаты не сдерживают своих эмоций и вредят кумирам. На концерте у Гарри Стайлза в Лос-Анджелесе зритель бросил в певца горсть конфет – одна из них попала в глаз исполнителю. Видео можно увидеть здесь.