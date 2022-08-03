Артем Пивоваров про хвилювання за маму в окупації: "Ні в кого нема такої історії"
Джерело:ютуб Маші Єфросиніної
Український співак Артем Пивоваров дуже хвилюється за маму, яка перебуває в тимчасовій окупації. Він зізнався, що має дуже сильний зв'язок з нею.
За словами музиканта Артема Пивоварова, у перші дні повномасштабного вторгнення російські війська зайшли у Вовчанськ на Харківщині, де живе його мама. Вона досі перебуває там.
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Артем Пивоваров про маму і зв'язок з нею
Кожного разу артисту важко розмовляти про маму та її життя в окупації. Він зізнався, що все тому, що у нього дуже сильний зв'язок з рідними.
У нас у кожного за ці п'ять місяців є свої історії, які пов'язані з близькими людьми. Але ні в кого, скоріше за все, немає такої історії і такого сильного зв'язку, який є у мене з батьками. Я виріс в оточенні неймовірних жінок… Вони мене зробили…
– поділився музикант.
"Так, і я дав собі можливість піти далі, але те, що вони закладали – це 100 відсотків їх заслуга. Я не знаю, що говорити на цю тему. Я дуже переживаю. Ми на зв'язку. Ми постійно на зв'язку", – зауважив Артем Пивоваров.
Що Артем Пивоваров казав про маму раніше
- Мама Артема Пивоварова – медикиня, на час війни вона приймає та лікує поранених. Про це співак зізнався ще в перші дні війни, закликаючи "не рятувати" українців.
- Згодом артист поділився, що ситуація в тимчасово окупованому місті трохи краща, ніж була в Бучі та інших містах. Його мама прийняла рішення місто не покидати. "Так, вона працює. Це все, що я можу сказати, тому що дуже за них переживаю. І я не можу з ними підтримувати нормально зв'язок. Ми навіть не можемо здійснити один єдиний дзвінок. Не їхати була позиція мами, ми на цю тему багато спілкувалися".
- Наразі Артем Пивоваров чекає на визволення Вовчанська, оскільки не може забрати рідних. Він щодня читає новини та сподівається на якнайшвидшу деокупацію.