Зібрані кошти з виступів за кордоном йдуть на підтримку українських військових. Зокрема, артисту вже вдалося закупити автівки.
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Артем Пивоваров завершив гастролювати Європою
В межах цього туру співак провів концерти у Франції, Швейцарії, Португалії, Іспанії, Польщі, Угорщині тощо. За частину грошей з цього турне придбали 5 автівок для ЗСУ.
Відомо, що команда артиста самотужки займається перегоном цих автівок з-за кордону в Україну.
До слова, незабаром артист продовжить зустрічатись з прихильниками. Він виступить в різних містах України. До того ж дасть концерти в США. Графік виступів дізнавайтеся на сайті.
Як Артем Пивоваров дивував публіку за кордоном
- Днями артист провів концерт у польському місті Катовіце. Артисту вдалося запалити публіку виконанням своїх треків. Окрім цього, він вразив глядачів шаленим трюком – просто під час концерту він виліз на металеву конструкцію та зістрибнув з неї. Вона була розташована доволі високо. Після цього артист приземлився на сцену, а потім ще й зіграв на барабанах.
- Концерт Артема Пивоварова в Цюриху був запланований на 5 червня на стадіоні "Динамо". Однак місцева влада Швеції та організатори скасували його за день до проведення. Вони назвали виконавця "ультраправим радикалом". Відтак команда співака перенесла сольник у ресторан "Салмен", проте і ця локація зірвалася в останній момент. Втім, артист все ж виступив для фанатів. Артем Пивоваров заспівав просто неба на березі річки.