Зібрані кошти з виступів за кордоном йдуть на підтримку українських військових. Зокрема, артисту вже вдалося закупити автівки.

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Артем Пивоваров завершив гастролювати Європою

В межах цього туру співак провів концерти у Франції, Швейцарії, Португалії, Іспанії, Польщі, Угорщині тощо. За частину грошей з цього турне придбали 5 автівок для ЗСУ.

Відомо, що команда артиста самотужки займається перегоном цих автівок з-за кордону в Україну.

До слова, незабаром артист продовжить зустрічатись з прихильниками. Він виступить в різних містах України. До того ж дасть концерти в США. Графік виступів дізнавайтеся на сайті.

Як Артем Пивоваров дивував публіку за кордоном