Собранные средства из выступлений за границей идут на поддержку украинских военных. В частности, артисту уже смог закупить автомобили.
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Артём Пивоваров завершил гастролировать по Европе
В рамках этого тура певец провел концерты во Франции, Швейцарии, Португалии, Испании, Польше, Венгрии. За часть денег с этого турне приобрели 5 автомобилей для ВСУ.
Известно, что команда артиста самостоятельно занимается перегоном этих автомобилей из-за границы в Украину.
Кстати, вскоре артист продолжит встречаться с поклонниками. Он выступит в разных городах Украины. К тому же даст концерты в США. График выступлений узнавайте на сайте.
Как Артем Пивоваров удивлял публику за границей
- На днях артист провел концерт в польском Катовице. Артисту удалось зажечь публику исполнением своих треков. Кроме того, он удивил зрителей бешеным трюком – прямо во время концерта он вылез на металлическую конструкцию и спрыгнул с нее. Она была довольно расположена довольно высоко. После этого артист приземлился на сцену, а затем еще сыграл на барабанах.
- Концерт Артема Пивоварова в Цюрихе был намечен на 5 июня на стадионе "Динамо". Однако местные власти и организаторы отменили его за день до проведения. Они назвали исполнителя "ультраправым радикалом". Следовательно, команда певца перенесла сольник в ресторан "Салмен", однако и эта локация сорвалась в последний момент. Но артист все-таки выступил для фанатов. Артем Пивоваров спел под открытым небом на берегу реки.