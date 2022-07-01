Сім'я Кондратюка молиться за Херсонщину й вірить, що невдовзі Збройні Сили України "будуть звідти викурювати" окупантів. На це сподіваються й ті, хто залишилися на окупованих територіях.

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Як рідні Кондратюка живуть в окупації

Знаменитість розповів, що його рідня живе на лівобережній частині Херсонщини та чекає на ЗСУ.

Страждають, чекають. Вони буквально кожен день чи тиждень сподіваються, що почнеться контрнаступ, і Херсон звільнять. Знаєте, воно болить, ти періодично думаєш: "Ну як так?"

– поділився Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк / Скриншот з відео

Він не здивований, що херсонці чинять опір російським окупантам, адже там, за його словами, ніколи не було проросійських настроїв.

"Херсонщина взагалі не російсько-орієнтований регіон, я це повторюю постійно. Фріки та колаборанти, які вилазять, їх мало хто знає, крім Сальдо, який десять років був головою Херсону", – зауважив шоумен.

Кондратюк звернувся до херсонців

Зірка просить херсонців триматися й пам'ятати, що Україні без них ніяк. Йому дуже шкода, що не може допомогти землякам, адже навіть волонтерська допомога туди не доїжджає. Він нагадує, що дехто з волонтерів-відчайдухів, які прорвалися на окуповану територію, "погано закінчив".

"Треба триматися й ні на хвилину не сумніватися, що Херсонщина потрібна Україні. Ми вас любимо і сподіваємось, що скоро приїдемо до вас в гості без блокпостів від рашистів на вільну українську землю", – висловився Кондратюк.