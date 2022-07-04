У селі Заградівка жив дід Ігоря Кондратюка по мамі Федір Зінченко. Саме з ним пройшло дитинство продюсера. Після болючих кадрів – розбомблених будинків, випалених дворів, підірваного мосту та розкиданих російських боєприпасів – він поділився солодкими спогадами з Херсонщини.

До теми Ігор Кондратюк зізнався, хто з закордонних артистів підтримав його під час війни

Ігор Кондратюк показав зруйноване окупантами рідне село

"Крайня хата біля проходу на річку і стадіон. Дід працював ветеринаром, їздив на бідарці, і давав мені тримати віжки. Влітку на світанку він мене тягнув на Інгулець. Ловив рибу, а я досипав у човні", – пригадав 60-річний Ігор Кондратюк.

Він додав, що в Заградівці поховані його мама, бабуся, дідусь і багато найближчих родичів. Оскільки росіяни стирають село з лиця землі, він не знає, чи вціліла хата його дитинства, що з могилами родичів. Саме тому Кондратюк хоче, щоб його біль окупанти відчули на собі, щоб їхня земля теж вигоріла.

Бажаю російським нацистам, щоб всі їхні "малі батьківщини" стали такими ж, як дідова Заградівка зараз! Чи, Цукербергу, таке побажання – "мова ненависті"? Саме існування путінської росії зараз – це суцільна "мова ненависті"! Рашисти – покидьки планети Земля,

– не підбираючи слів написав шоумен.

Нагадаємо, найближчі родичі Ігоря Кондратюка виїхали з Херсонщини, але деякі його близькі досі живуть в окупації. За словами зірки, вони "кожен день чи тиждень сподіваються, що почнеться контрнаступ, і Херсон звільнять".

На моторошні кадри Заградівки у мережі реагують так: