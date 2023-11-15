Перша дружина Мірзояна народила йому двох дітей – синів Влада (20 років) та Артема (14 років). Попри те, що з артист розлучився з Ганною, він постійно на зв'язку з дітьми від першого шлюбу.

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Арсен Мірзоян зізнався, які у нього стосунки були стосунки

За словами артиста, ще до першого шлюбу він надавав перевагу вільним стосункам. Хоча він закохувався, але до нічого серйозного це не призводило. Все змінилося, коли він зустрів свою першу дружину.

Є закоханість, коли ти сліпий, і нічого не бачиш. А потім якась звичка, через те, що людина стає тобі рідною. Потім з'являються діти, й побут починає все поглинати по троху. І люди відкриваються з іншого боку один одному. Сліпота проходить, – поділився Мірзоян.

За словами Арсена, через певний час перебування у шлюбі, він зосередився на собі. Почав приділяти більше часу своїй роботі та цілям.

Я серйозно замислювався про шоубізнес. Дуже багато чого робив у тому напрямку. Щось пробував, десь помилявся, але дуже був цим захоплений,

– зізнався артист.

Які зараз стосунки з колишньою дружиною

Арсен також поділився, що протягом цього часу йому не вдалося налагодити стосунки з першою дружиною Ганною.

Я спокійно відпустив, а вона ображена досі. Це вже як правило для неї. Вона теж відпустила, але це ставлення зберегла. Кілька разів ми про це розмовляли,

– зазначив він.

На запитання, чи вважає себе зрадником, оскільки почав зустрічатися з Тонею Матвієнкою ще до розлучення з Ганною, відповів, що ні. Він довго обдумував про рішення піти із сім'ї та обрав чесність.

Це вже зважений крок був. Я довго з собою домовлявся. Це не три місяці закоханості. Це півроку закоханості, а потім ще складний рік, щоб точно зважити, робиш ти цей крок, чи ні. І якщо не робиш, то як житимеш далі,

– сказав він.

Інтерв'ю Арсена Мірзояна: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко