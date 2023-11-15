11 жовтня у Києві попрощалися з народною артисткою Ніною Матвієнко. На похорон неочікувано прийшли зрадники Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко з дуету "Кролики". Раніше вони поширювали тези кремлівської пропаганди.

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Співак розповів, що вони з Тонею нікого не запрошували на похорон. Тому він не знає, хто покликав Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка на прощання з народною артисткою. Артисту хотілося вигнати зрадників, але його зупинили.

Там стояв мій знайомий Макс і я йому кажу: "Давай їх прибирати". Мене почали зупиняти: "Арсен, не роби цього". Я відійшов. Ми просто оголосили, де буде прощання. Ніхто нічого не погоджував. Просто запитав: "Що вони взагалі роблять в Україні?". Особисто з ними не говорив,

– поділився Арсен.

Інтерв'ю Арсена Мірзояна: дивіться відео онлайн

Що відомо про дует кроликів Данильця та Мойсеєнка