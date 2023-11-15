Первая жена Мирзояна родила ему двоих детей – сыновей Влада (20 лет) и Артема (14 лет). Несмотря на то, что один из артистов расстался с Анной, он постоянно на связи с детьми от первого брака.

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Арсен Мирзоян признался, какие у него отношения были отношения

По словам артиста, еще до первого брака он предпочитал свободные отношения. Хотя он влюблялся, но ни к чему серьезному это не приводило. Все изменилось, когда он встретил свою первую жену.

Есть влюбленность, когда ты слеп, и ничего не видишь. А потом какая-то привычка, потому что человек становится тебе родным. Потом появляются дети, и быт начинает все поглощать немного. И люди открываются по другую сторону друг другу. Слепота проходит, – поделился Мирзоян.

По словам Арсена, спустя некоторое время пребывания в браке, он сосредоточился на себе. Начал уделять больше времени своей работе и целям.

Я серьезно задумывался о шоу-бизнесе. Очень многое делал в этом направлении. Что-то пробовал, где-то ошибался, но очень был этим увлечен,

– признался артист.

Какие сейчас отношения с бывшей женой

Арсен также поделился, что за это время ему не удалось наладить отношения с первой женой Анной.

Я спокойно отпустил, а она все еще обижена. Это уже как правило для нее. Она тоже отпустила, но это отношение сохранила. Несколько раз мы об этом говорили,

– отметил он.

На вопрос, считает ли себя предателем, поскольку стал встречаться с Тоней Матвиенко еще до развода с Анной, ответил, что нет. Он долго обдумывал решение уйти из семьи и избрал честность.

Это уже взвешенный шаг. Я долго с собой договаривался. Это не три месяца влюбленности. Это полгода влюбленности, а потом еще сложный год, чтобы точно взвесить, делаешь ли ты этот шаг или нет. И если не делаешь, то как будешь жить дальше,

– сказал он.

Интервью Арсена Мирзояна: смотрите видео онлайн

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