Український артист Арсен Мірзоян залишився в Україні, поки його дружина – за кордоном. Він, як і раніше, живе в домі тещі Ніни Митрофанівни.

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Арсен Мірзоян про життя з Ніною Матвієнко

Ніна Матвієнко прокоментувала, як їй живеться із зятем. Вона жартома зізналась, що ладнає з ним навіть краще, ніж з донькою.

Ми живемо не як зять з тещею, а як син з мамою. З Арсеном краще аніж з донькою,

– щиро відповіла Ніна Митрофанівна.



Арсен Мірзоян з родиною / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Нагадаємо, Арсен Мірзоян ще до війни зізнавався, що вони з Тонею купили квартиру. Але зіркове подружжя не поспішало з'їжджати з дому Ніни Матвієнко і через 5-річну доньку, і ремонт, який ніяк не вдавалося розпочати. Хоч народна артистка розповідала, що готова й "випхати" дітей. "Мені шкода їх: туляться в одній кімнаті, на кухні всі товчемося. Нас багато у хаті, а там чотири кімнати".

Арсен Мірзоян також розповів про стосунки з Тонею. У мережі поповзли чутки про їхнє розлучення, однак Тоня Матвієнко запевнила, що це неправда.

"Хтось ніби когось не почув, не дочув, не зрозумів. Нам здається, що останніми роками відчувається потреба такої професії, як комунікатор – спеціальна людина, яка буде пояснювати про що сам зараз казав. А між нами з Тонею немає комунікатора, тому ми намагаємося себе зрозуміти", – зізнався про сварки в стосунках Арсен.