Украинский артист Арсен Мирзоян остался в Украине, пока его жена – за границей. Он по-прежнему живет в доме тещи Нины Митрофановны.

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Арсен Мирзоян о жизни с Ниной Матвиенко

Нина Матвиенко прокомментировала, как ей живется с зятем. Она в шутку призналась, что ладит с ним даже лучше, чем с дочерью.

Мы живем не как зять с тещей, но как сын с мамой. С Арсеном лучше, чем с дочерью,

– искренне ответила Нина Митрофановна.



Арсен Мирзоян с семьей / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Напомним, Арсен Мирзоян еще до войны признавался, что они с Тоней купили квартиру. Но звездные супруги не спешили уезжать из дома Нины Матвиенко и через 5-летнюю дочь, и ремонт, который никак не удавалось начать. Хотя народная артистка рассказывала, что готова и "вытолкать" детей. "Мне жаль их: ютятся в одной комнате, на кухне все толчемся. Нас много в доме, а там четыре комнаты".

Арсен Мирзоян также рассказал об отношениях с Тоней. В сети поползли слухи об их разводе, однако Тоня Матвиенко заверила, что это неправда.

"Кто-то будто кого-то не услышал, не услышал, не понял. Нам кажется, что в последние годы ощущается потребность такой профессии, как коммуникатор – специальный человек, который будет объяснять о чем сам сейчас говорил. А между нами с Тоней нет коммуникатора, поэтому мы стараемся себя понять", – признался о ссорах в отношениях Арсен.