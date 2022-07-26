24 лютого Арсен разом з Олександром Положинським вивозив рідних на Івано-Франківщину. Тоді в чоловіків не було думок, що сім'ї будуть за кордоном, просто хотіли вивезти їх якомога далі від Києва.

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Арсен поділився, що тоді треба було все обміркувати, зрозуміти, що відбувається. Вже потім подзвонили родичі й запропонували, щоб Тоня з донькою їхали до них. Саме через доньку вирішили, що треба їхати, а не ховатися в підвалах від постійних повітряних тривог.

Повернувшись до Києва, Арсен Мірзоян приєднався до одного з підрозділів. В інтерв'ю 24 каналу розповів, як це зробив, а також зізнався, що залишив квартиру для військових.

До початку евакуації до мене приїхали знайомі, приїхала машина повна завантажена БК (боєкомплектами, – 24 канал). Сказали: "Сєня, вивозь своїх". І все, я їм лишив домівку, розквартирував, сказав: "Живіть тут, усе є – холодильник, душ, кухня, ліжка. Живіть тут, а я повернуся". Ми й повернулися,

– поділився музикант.